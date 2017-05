Extienden programa protege a haitianos

Washington. Un programa humanitario que permite a unos 58,000 haitianos vivir en Estados Unidos ha sido extendido hasta al menos enero, dijo el lunes un funcionario del gobierno. Ciertos haitianos en Estados Unidos son aptos para el Estatus de Protección Temporal debido al terremoto que devastó partes del país en el 2010. Los beneficiarios de este programa pueden vivir de manera legal y obtener un permiso de trabajo.



El programa temporal iba a expirar en julio porque el jefe interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, James McCament, recomendó en abril que no sea renovado y que se le dé a los haitianos hasta enero para irse del país voluntariamente.



El funcionario del gobierno estadounidense, quien fue informado sobre la decisión, dijo que el programa seguirá hasta enero. La prórroga dará al gobierno del presidente Donald Trump más tiempo para estudiar las condiciones económicas y otros aspectos del país, agregó el funcionario.



La fuente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para revelar la decisión antes del anuncio oficial.



La comunidad haitiana, legisladores y el gobierno haitiano han exhortado al gobierno de Trump a mantener las protecciones porque dicen que Haití todavía no está listo para recibir a los que han buscado refugio en el extranjero.



Las decisiones sobre renovar tales protecciones deberían basarse en si las condiciones en el país de origen han mejorado como para que los inmigrantes puedan regresar.



Pero mensajes electrónicos internos obtenidos por The Associated Press indican que como parte del proceso de decisión, un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración había pedido antecedentes criminales y otros datos sobre los inmigrantes.

Seguridad Nacional y antecedentes penales

El Departamento de Seguridad Nacional negó que los antecedentes penales son usados para determinar si los haitianos pueden quedarse.



Dijo que el secretario de Seguridad Nacional John Kelly solo quería más información sobre los participantes del programa. Muchos haitianos que llevan años viviendo en Estados Unidos temían ser deportados.