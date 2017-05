Josema saca a “La Diva” de la TV para no herir a la gente

El actor y humorista José Manuel Rodríguez sorprendió la tarde de ayer a sus seguidores al anunciar que su personaje más popular, “La Diva”, no aparecerá más frente a las cámaras. “Amigos, he decidido no hacer más en la televisión, el personaje de La Diva, ni de Rosario Tijera, de La Opción de la Noche, por razones personales. Mañana se estrenaba una sección en un programa de Medios Telemicro, pero, a pesar de todo, ya no saldrá más en televisión”, escribió en sus redes @JoseMaLaDiva.



El ganador del Premio Soberano a Mejor Actor de Teatro 2010, dijo a elCaribe que las razones por las que decidió sacar ambos personajes, gays y con inclinación por el chisme, es porque no quiere seguir hiriendo ni dañando a otros.



“El personaje no fue creado para hacerles daño a las personas; sí para hacer chisme, pero no tenía intención de herir, y en el transcurrir del tiempo, de alguna manera hería mucho a algunos e hice sentir mal a muchas personas (…) ya no quiero seguir hiriendo a personas, no quiero seguir teniendo gente que me vean mal o que estén molestas conmigo, ni quiero afectar a nadie, quiero hacer mi trabajo sin necesidad de afectar a otros”, expresó.



Explicó que normalmente “La Diva” decía cosas sobre algo que pasaba en el momento y que todo el mundo conocía, pero que entiende que la manera en que lo hacía hería a la persona involucrada. Además, dijo que su madre también le pedía no continuar haciendo el personaje que nació en el 2002.



Solo saldrá de la TV



Josema, como se hace llamar, descartó que las razones por las que está suprimiendo ambos personajes sean religiosas, ya que por lo menos La Diva, seguirá apareciendo y “dando carpeta” en eventos privados. “Ya no va a estar en la televisión pero sí en shows privados donde básicamente lo que se hace es humor, comedia, monólogos, etc., pero lo de la televisión ya está decidido”, recalcó.



Sobre la sección en un espacio del Grupo Telemicro en el que aparecerá, adelantó que ahora la protagonizará un personaje que será un hombre, “que tratará de no chismear.

Emmanuel está luchando entre la vida y la muerte

En las últimas semanas el actor José Manuel Rodríguez ha recurrido a las redes sociales para pedir apoyo y oraciones por la salud de su hijo de 21 años, Emmanuel, quien además de ser diagnosticado con el Síndrome de Down, nació con un problema cardíaco llamado “canal AV completo”, común en quienes padecen este síndrome. Este afectó sus pulmones y actualmente solo respira por los aparatos a los que está conectado. “Emmanuel está como un guerrero, luchando entre la vida y la muerte, está pegado a un aparato para poder respirar y por eso he solicitado a veces en las redes la oración para continuar haciendo el milagro de que mi hijo siga conmigo”, dijo vía telefónica desde la habitación del centro médico. Según comentó, los médicos le dijeron que no queda nada más por hacer. “Es un problema irreversible; solo la voluntad de Dios puede mantener mi hijo con vida. Él está luchando con ánimo, energía, muchas oraciones y apoyo”, puntualizó.