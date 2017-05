Más de 8% de pacientes ha presentado síntomas de conjuntivitis en lo que va de año

El 8.25 por ciento de los pacientes consultados en lo que va de año ha presentado síntomas de algún tipo de conjuntivitis, virus que se ha incrementado en la población en las últimas semanas.

Según datos suministrados por el Instituto Contra la Ceguera por Glaucoma (Incocegla), desde el uno de enero se han consultado en la institución 38,107 pacientes, de los cuales 3, 147 presentaron síntomas del virus.

El director médico de Incocegla, Máximo Genao, explicó que la primera semana del 30 de abril al 6 de mayo 133 personas fueron diagnosticadas con conjuntivitis; del 7 al 13 se contabilizaron 187 y del 15 al 2 se registró 231 para un total de 551 pacientes, lo que hace notable el incremento. En tanto este lunes y martes se han registrado 153, para 704 al día 23, completando un 22.37% en lo que va de mes.

Dividido por meses, en enero de 2017 fueron registradas infectadas 561 personas, en febrero 607, en marzo 682 y en abril 593.

“Esta estación del año (primavera) es la más notoria para aquellos pacientes que sufren cualquier tipo de alergia, allí es donde vamos a encontrar los mayores momentos de brotes de las enfermedades relacionadas con el tema y de ahí los ojos no se quedan atrás como es el caso de las conjuntivitis”, dijo el cirujano oftalmólogo.

Las variedades de mayor incidencia registradas por el Código Internacional de enfermedades (CIE) son nueve, las conjuntivitis atópica aguda; la aguda no especificada; brefaroconjuntivitis; la crónica; mucopurulenta; la viral; no especificada; otras conjuntivitis; y otras conjuntivitis agudas.

De su lado, Tomás Vargas, director general de Incocegla, explicó que en estos primeros meses de 2017 el tipo de conjuntivitis que más se ha registrado hasta el momento es la atópica aguda, con la cual fueron diagnosticadas en el centro de salud 2,025 personas; la viral con 441; la aguda, no especificada con 388 y la blefaroconjuntivitis con 131.

Rangos de edad

Según la estadística suministrada por el centro oftalmológico en referida fecha, las edades más comunes que han sido diagnosticadas oscilan entre los 15 a 64 años, con 1,980 infectados; de 5-14 con 812 y de 64 años en adelante con 205 pacientes.

Otras estadísticas

Según los reportes registrados por Incocegla, cada año crece el número de personas que presenta algún tipo de conjuntivitis.

Solo en 2015, fue contabilizado un total de 5,407 personas con el virus. Del uno de enero de 2016 a la misma fecha de 2017, hubo 6,277 pacientes diagnosticados, para un incremento de 870 casos.

Recomendaciones

El Dr. Vargas ofreció varias recomendaciones protocolares para evitar ser contagiado con el virus, como son: no saludarse por contacto de manos ni rostro, lavarse bien las manos y la cara con agua y jabón; no conversar a corta distancia para no salpicar con saliva al hablar; no utilizar los mismos objetos personales como toallas, peines, lentes, vasos, maquillaje, entre otros.

El cirujano oftalmólogo exhortó además no tocarse los ojos con las manos, usar preferiblemente servilletas desechables y evitar estar cerca de personas infectadas.