Montalvo defiende modificación a ley de lavado de activos

En medio de críticas a la modificación que el Senado de la República le hiciera a la ley de lavado de activos, que deja fuera las bancas de loterías y de apuestas como sujetos obligados no financieros, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, sale a la defensa de la iniciativa y dice que “representa un gran avance contra el crimen y la impunidad”. “Con esta nueva ley, cualquier funcionario público que se enriquezca ilegalmente en el ejercicio de sus funciones podrá ser perseguido también en el marco del lavado de activos, lo mismo que aquellas empresas que se enriquezcan mediante fraude fiscal o la depredación del medio ambiente”, apuntó.



Montalvo aclaró, además, que las bancas de apuestas y juegos de lotería no se han excluido del ámbito de aplicación de la ley, ya que según expresó “toda persona física y jurídica, sin importar el sector al que pertenezca, puede ser perseguida y condenada penalmente en caso de incurrir en delitos precedentes o lavado de activos”.



“El banquero de apuestas o lotería que se dedique a blanquear dinero sucio, en la ley actual y en la nueva, puede ser sometido por lavado de activos”, subrayó.



El funcionario explicó que en el Senado no se incluyeron como nuevos sujetos obligados las bancas de apuestas y loterías, debido a que el estándar del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) establece solo a los casinos y en caso de que sus clientes hagan operaciones superiores a tres mil dólares. Por esta razón, ni en la ley anterior ni en la nueva ley están como sujetos obligados.



“No obstante, cuando un propietario o ejecutivo de una banca de apuestas hace algún tipo de operación bancaria o inmobiliaria se le debe realizar una debida diligencia ampliada, como indican las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional, debido al riesgo vinculado al alto movimiento de efectivo a sus actividades”.



Sin embargo, en el proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo sí lo incluía como sujetos obligados no financieros. En el artículo 33 acápite a dice que: los casinos de juego, juegos de azar, bancas de lotería o apuestas.



La iniciativa, que busca modificar la ley 72-02, sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, del 7 de junio del 2002, fue sometida el pasado mes de febrero por el Poder Ejecutivo y busca alinear la normativa local con 40 nuevas recomendaciones del GAFI en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como para fortalecer los mecanismos de prevención y combate a estas acciones ilícitas.



Modificación del Senado



El pasado viernes, el Senado de la República aprobó en segunda lectura y con modificaciones dicho proyecto.



Las modificaciones fueron a los artículos 2; 33; 36; 38; 67; 100 y 101 del proyecto, sometidas por el senador Charles Mariotti Tapia.



“Primero, no es un estándar de grupo de Acción Financiera Internacional, en la praxis hay más de 30 mil bancas de apuestas en el país y las que no están registradas “nadie sabe”, dijo Mariotti. En ese sentido, el senador expuso que es totalmente inmanejable, “no hay manera de darle seguimiento a 50 mil bancas”, al tiempo que pidió al pleno aprobar la modificación a dichos artículos.



De esta forma, del artículo 33, sobre sujetos obligados no financieros, quedaron: los casinos de juego, empresas de factoraje, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas, las sociedades o profesionales, como los abogados, notarios, contadores (cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes, sobre actividades como venta o compra de inmuebles).



También son sujetos obligados no financieros, las casas de empeños, empresas constructoras, las zonas francas y aduaneras.



La pieza ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados para su aprobación.



Sujetos obligados no financieros



De acuerdo a la legislación, se consideran sujetos obligados no financieros las personas físicas o jurídicas que ejerzan otras actividades profesionales, comerciales o empresariales que por su naturaleza son susceptibles de ser utilizadas en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Legisladores



El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Henry Merán, aseguró que en la modificación a la ley de lavado de activos los intereses de un sector no serán los que le impongan al pueblo dominicano.



Merán informo que están a la espera de que la Comisión de Justicia sea apoderada. El proyecto fue puesto en agenda para la sesión de hoy.



“Es de público conocimiento que una serie de legisladores, tanto senadores como diputados, su modo empresarial de vida está vinculado a los juegos de azar, que están amparados en la legalidad en el país y hay requisitos para tenerlos. Está claro que sectores que tienen que ver con esa área de negocios pueden presionar y motivarse a provocar una ley que no afecte lo que entienden ellos que son sus intereses, sin embargo, se hará lo que más convenga a la institucionalidad y la democracia del país”, expuso el diputado.



En tanto que el senador Rafael Calderón dijo que la exclusión de estos juegos de azar no significa que no serán fiscalizadas estas actividades.



“Las loterías, aunque no son sujetos obligatorios en el proyecto que aprobamos sí son fiscalizadas, porque de ahí se puede lavar dinero también. Pero no es necesario que estén incluidas allí”, afirmó Calderón.



Dijo que reglamentariamente, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos podrá incluir como sujetos obligados a quienes realicen otras actividades no incluidas en la ley y que se consideren que presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de acuerdo a la ley.



Mientras, el diputado Elpidio Báez dijo que hay que ser cautelosos con este tipo de legislaciones ya que “este es un país de una institucionalidad muy débil. Muchas de estas leyes fácilmente pueden ser utilizadas para perseguir patrimonios, para dañar a políticos”.



¿Qué incluye la legislación?



La ley prevé que la persona que convierta, transfiera o trasporte bienes para disimular la naturaleza de su procedencia podría ser sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor y una multa de 200 a 400 salarios mínimos.



En la legislación actual, la ley 72-02, el castigo es entre cinco y 20 años de prisión y una multa de 50 y 200 salarios mínimos.



Contempla la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o contratar con entidades de intermediación financiera, participantes de valores y entidades públicas. También prohibirá la compra en efectivo de inmuebles, vehículos y joyas por montos iguales o mayores a RD$1 millón, RD$500 mil y RD$450 mil, respectivamente.



El artículo 24 indica que cuando una persona sea condenada por violación a la ley, el tribunal ordenará que los bienes, productos e instrumentos relacionados con la infracción, sean decomisados, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.

Juristas niegan bancas no sean fiscalizadas

El jurista Ricardo Rojas León, uno de los redactores de la legislación, negó que las bancas de apuestas y de lotería quedaran fuera del régimen de prevención.



Precisó que la ley, en uno de sus artículos, contempla que el Comité Nacional de Lavado de Activos, el organismo superior en la materia, está facultado para extender toda la reglamentación de prevención en materia de lavado de activos a todo los sectores que presenten niveles de riesgos como es el caso de las bancas de apuestas y loterías.



En tanto que el abogado Olivo Rodríguez Huertas sostuvo que las bancas de apuestas y loterías están sujetas a un régimen de control y supervisión a cargo del Ministerio de Hacienda y que incluso el ministro Donald Guerrero ha emitido normas y reglas sobre ese sector.