Terror en Londres: explosión deja 19 muertos

23/05/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Londres. Diecinueve personas murieron tras una explosión que se registró el lunes en un concierto de Ariana Grande en el norte de Inglaterra, informó la policía local. Aproximadamente otras 50 resultaron heridas. La policía dijo que el incidente comenzó a las 10:35 de la noche. Había vehículos de emergencia en el lugar ayudando a los heridos y unidades de manejo de explosivos.



Hubo pánico entre la multitud después de un estallido que se registró al final del concierto, que es parte de la gira Dangerous Woman, de Grande.



La cantante estadounidense no resultó herida, dijo un representante.



Algunos testigos dijeron haber oído dos fuertes estallidos provenientes de la zona de bares del recinto.



“Se escuchó un estallido enorme, como de una bomba, que asustó mucho a todos, y todos estábamos intentando huir de la arena”, comentó a Majid Khan, de 22 años, a Press Association de Gran Bretaña. “Esencialmente todos los que estaban en el otro lado de la arena, donde se escuchó la explosión, corrieron repentinamente hacia nosotros mientras trataban de salir”.



Por su parte, Oliver Jones, de 17 años, dijo que “el estallido hizo eco alrededor del vestíbulo de la arena y la gente comenzó a correr”. Tomas de video del interior muestran al público gritando mientras busca las salidas en medio de una gran cantidad de globos de color rosa.



Rachel de Barnsley le dijo BBC Radio Manchester que estaba en la sección 213 del Manchester Arena cuando sucedió la explosión. Estaba con su hija de 14 años. Para evitar los retrasos habituales al final de un show decidieron salir antes del final. “Cuando estábamos saliendo escuchamos un sonido terrible. Al girar la esquina vimos una horrible estampida de gente bajando los escalones, cayendo en el suelo. Agarré a mi hija y salimos corriendo. Había gente aplastada en el suelo”, explicó.



Muchos de los asistentes al concierto eran niños y adolescentes.



Condena



La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, condenó el “atroz ataque terrorista”. La jefa del Gobierno británico expresó su solidaridad con las víctimas y las familias de los afectados y confirmó que la policía está tratando el incidente como un atentado. “Estamos trabajando para establecer todos los detalles” de lo ocurrido, dijo May.



El ataque se ha producido a menos de tres semanas de las elecciones generales en el Reino Unido, previstas para el 8 de junio.



El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, envió, asimismo, sus condolencias a las víctimas. “Terrible incidente en Manchester. Mis pensamientos están con todos aquellos afectados y con nuestros magníficos servicios de emergencias”, afirmó en Twitter el líder de la oposición.



El líder del Partido Liberaldemócrata, Tim Farron, condenó por su parte el “horrible” ataque contra “niños y jóvenes que simplemente estaban disfrutando de un concierto”.

Policía investiga el hecho como terrorismo

Un portavoz del estadio Manchester Arena afirmó este lunes que la explosión, que la policía investiga como un posible ataque terrorista, se produjo “fuera del recinto”, con capacidad para 21,000 personas. Los responsables del estadio afirmaron que el suceso ocurrió “en el espacio público” cuando “la gente estaba abandonando el espectáculo de Ariana Grande”. El Manchester Arena es un centro deportivo cubierto con capacidad para 23,000 personas en el que se realizaron grandes presentaciones como conciertos de U2 y Madonna.