2016 cerró con 135 nuevos casos de lepra; pobreza influye

En el año pasado en la República Dominicana se reportaron 135 nuevos casos de lepra, una infección cutánea curable, la cual ha estado estigmatizada desde tiempos bíblicos, provocando la discriminación de quienes la padecen. El doctor Juan Periche, director del Programa Nacional de Lepra del Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel, Doctor Huberto Bogaert Díaz, explica que el número de casos ha disminuido significativamente con respecto a los años 70 cuando se llegaron a diagnosticar hasta 500 casos nuevos en todo el país.



El especialista insiste en que también se ha reducido la cantidad de niños con lepra y de pacientes con discapacidad en manos, pies y ojos, provocada cuando la enfermedad evoluciona sin ser tratada.



Periche, explicó a elCaribe, que se trata de una enfermedad de diagnóstico y manejo difíciles en todo el mundo, pues tiene un periodo de incubación muy largo y en sus inicios manifiesta muy pocos síntomas, por lo cual las personas no acuden al médico. “Tu adquieres la enfermedad ahora y tienes manifestaciones muchos años después. Eso hace difícil el diagnóstico”, agrega.



La lepra es una enfermedad microbiana no epidémica, que tiene mayor incidencia en los barrios y zonas pobres del país, dijo el doctor, quien prefirió no revelar las provincias con mayor número de casos para evitar crear pánico entre la población.



Menos de un caso por cada 10 mil



Por su parte, el director de Salud Colectiva de la Población, José Manuel Puello, agrega que la República Dominicana, como la mayoría de los países de la región desde hace tiempo logró eliminar la lepra como problema de salud pública, contabilizando menos de un caso por cada 10 mil habitantes.



Detección y tratamiento



La mayoría de los casos detectados en el país son diagnosticados a través de las visitas domiciliarias a los pacientes ya conocidos mediante el examen periódico a sus familiares.

El director del Instituto Dermatológico, Víctor Pou Soares, explica que estos pacientes son atendidos y monitoreados totalmente gratis, desde que se diagnostica hasta su curación, que suele durar entre seis meses a un año con el suministro de antibióticos combinados.



“El tratamiento es gratis para el paciente; desde que llega al Instituto sospechoso de tener lepra no paga consulta, se le hacen análisis a lo largo de la enfermedad y puede requerir otros análisis, el control del paciente, antibióticos, son gratuitos”, indicó tras señalar que la entidad dispone de un buen presupuesto para tratar cada uno de esos pacientes.



Síntomas



La lepra puede manifestarse con una mancha o nódulo sin sensibilidad al dolor, al calor o al frío o con múltiples lesiones lepromatosas en todo el cuerpo.



Ambos especialistas hablaron con elCaribe previo al inicio de la Reunión Regional de Lepra organizada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en donde los países de Latinoamérica y el Caribe analizaron nuevas estrategias de intervención para eliminar la lepra como problema de salud pública.



Allí, el director de enfermedades transmisibles de las Américas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Marcos Espinal, aseguró que el país va por buen camino para lograr reducir al mínimo el número de casos y mantener a la población libre de la enfermedad, pero insiste en que las autoridades deben continuar brindando el apoyo al Instituto Dermatológico.



“Tendemos a olvidarnos cuando esas enfermedades son mínimas. Un paciente enfermo de lepra supone costos millonarios de por vida, ellos y sus familias quedan impactados por el estigma de esa enfermedad, esa es una de las cosas más difíciles, y hay que utilizar equipos multidisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales, no solamente médicos, hay que mejorar el entorno del paciente, incluso asegurarse que sus familiares lo sigan aceptando, son costos que a veces no tomamos en cuenta”, dijo.



Espinal reveló que la prevalencia de la enfermedad en la región de Las Américas se redujo de 35 mil casos en 2011, a 28 mil casos en 2015, equivalente a 25%, manteniéndose con una tasa por debajo de un caso por 10 mil habitantes.



En países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Santa Lucía y Uruguay se han reportado de manera sostenida menos de 15 casos por año. Mientras que, en Brasil está cerca de alcanzar la meta de eliminación a nivel nacional.

OPS coordina estrategias para interrumpir contagio

Durante la reunión regional de Lepra celebrada con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), celebrada en el país, se busca concretar la hoja de ruta 2016-2020 para la implementación de estrategias de intervención para avanzar a la interrupción de la lepra en los países que han reportado consistentemente hasta 10 casos nuevos por año en al menos los últimos tres años. La entidad advierte que existen desafíos para la investigación, implementación y estandarización de acciones programáticas en relación al diagnóstico temprano de infecciones subclínicas, la quimioprofilaxis, (ejemplo: dosis únicas de Rifampicina) y la inmunoprofilaxis (vacunación BCG a contactos), como elementos esenciales para avanzar a la interrupción de la transmisión de lepra.