8.25% de consultas son por conjuntivitis

Más del 8.25 por ciento de los pacientes consultados en el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma (Incocegla), ha presentado síntomas de algún tipo de conjuntivitis, virus que se ha incrementado en la población en las últimas semanas. Según datos suministrados a elCaribe por el centro, desde el uno de enero se han consultado en la institución 38,107 pacientes, de los cuales 3, 147 presentaron síntomas de conjuntivitis.



El director médico de Incocegla, Máximo Genao, explicó que la primera semana, del 30 de abril al 6 de mayo, 133 personas fueron diagnosticadas con el virus; del 7 al 13 se contabilizaron 187 y del 15 al 2 se registraron 231, para un total de 551 pacientes, lo que hace notable el incremento.



“Esta estación del año (primavera) es la más notoria para aquellos pacientes que sufren cualquier tipo de alergia, allí es donde vamos a encontrar los mayores momentos de brotes de las enfermedades relacionadas con el tema y de ahí, los ojos no se quedan atrás, como es el caso de la conjuntivitis”, dijo el cirujano oftalmólogo.



Las variedades de mayor incidencia registradas por el Código Internacional de enfermedades (CIE) son nueve, las conjuntivitis atópica aguda; la aguda no especificada; brefaroconjuntivitis; la crónica; Mucopurulenta; la viral; no especificada; otras conjuntivitis; y otras conjuntivitis agudas.



Sociedad atribuye brote a lluvias



La Sociedad Dominicana de Oftalmología atribuyó el brote al calor y las lluvias que anegaron varias zonas del territorio en las últimas semanas.



Mediante un comunicado, su presidenta Katherine Rivera, explicó que el virus que ha ido en aumento en los últimos días, se presenta con sensación de areneo, picazón, edema de los párpados, marcado enrojecimiento, fiebre, malestar general, ganglios palpables y secreciones abundantes.



Para evitar la propagación y el consecuente ausentismo laboral y escolar, la entidad recomendó a las personas no automedicarse y no compartir sus tratamientos sin previa evaluación del oftalmólogo.



Asimismo, lavarse las manos y caras con regularidad con agua y jabón, evitar darse las manos y el contacto cercano con los infectados, no frotarse los ojos y tampoco usar pañuelos ni toallas, sino desechables como servilletas o papel higiénico.

Afecciones de la piel también han aumentado

A las lluvias también se le atribuyen el aumento de las enfermedades fúngicas por hongos y las micosis superficiales, según reveló ayer el director del Instituto Dermatológico Huberto Bogaert Díaz, doctor Víctor Pou Soares, quien dijo a elCaribe que el número de consultas por estas afecciones han aumentado. Otros males que también se han incrementado son las parasitosis cutáneas, los piojillos o la pediculosis, la escabiasis y los paños.