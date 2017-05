Apuñalan a cuatro adolescentes en riña en Manhattan

NUEVA YORK — Una pelea entre dos estudiantes en una calle cercana al distrito teatral de Manhattan el miércoles dejó cuatro adolescentes apuñalados, informó la policía.

El sospechoso, un joven de 16 años con gorra roja, huyó de la escena y la policía lo busca, informó el jefe de detectives Robert Boyce. La riña fue entre dos adolescentes que habían sido suspendidos la semana pasada y volvían a la escuela por primera vez desde la sanción. Al terminar las clases se encontraron en la calle para pelear.

La escuela se ubica en la misma cuadra que la nueva producción de Broadway de “Groundhog Day”, así como la nueva versión de “Cats”.

Después de que el joven de 16 años golpeó a uno de 15, otros tres intervinieron y fueron apuñalados, informaron las autoridades. El adolescente de 15 años sufrió las lesiones más graves, con heridas en la espalda, y se encuentra en cirugía, detalló Boyce.

Otro adolescente de 16 años fue apuñalado en el estómago, uno de 17 años sufrió un corte en la oreja y otro más de 18 años tuvo heridas en el brazo. Ninguno de ellos está en peligro de muerte, señalaron las autoridades.

Sherri Hodes, quien vive en la misma cuadra donde se ubica la escuela, dijo a The Associated Press que vio la pelea mientras paseaba a su perra Sophie, pero que en ese momento no se dio cuenta de que alguien había sido apuñalado.

“Uno de ellos golpeaba a otro, y éste no devolvía los golpes. Lo derribó y siguió golpeándolo”, relató Hodes. “Estaban gritando, y había gente corriendo. Todo sucedió muy rápido y estaban pasando muchas cosas. Fue de locura”.

Hodes dijo que a menudo ve peleas entre los estudiantes de la escuela.

“Pelean todo el tiempo. Vamos, es lo que hacen los chicos. Lo que hacen los adolescentes”, dijo.

La institución a la que asisten, la Escuela Pública 35, tiene 306 alumnos desde el 1er al 12mo grado.