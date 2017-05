Correo de los lectores

24/05/2017 12:00 AM - El Caribe

Olvidados del agro



Señor director: A través de este prestigioso medio había expresado la desigualdad salarial que existe en el sector agropecuario, en el sentido de que cada vez que se realizan revisiones en las distintas instituciones, solamente se benefician los profesionales agrícolas, es decir, los agrónomos afiliados a la ANPA, a la ADIA, y otros gremios del sector agropecuario, dejando de lado a la mayoría de empleados, técnicos y profesionales de apoyo,con salarios de miseria.



Hay que decir, señor director, que sin el trabajo tesonero que realiza el personal administrativo o de apoyo, como son periodistas, abogados, contadores y técnicos en general, en instituciones como IAD, INDDRH, el FEDA y otras, no sería posible mostrar el crecimiento que ha experimentado el sector agropecuario al PIB, según el Banco Central.



Recordar, además, a los funcionarios del sector que cuando se realizan evaluaciones por desempeño todos son tomados en consideración sin ningún tipo de discriminación científica, especialmente en el IAD, de forma integral.



En la gestión del agrónomo Hipólito Mejía se aplicó, aunque fue coyunturalmente, porque el país estaba en proceso electoral, la categorización de los empleados, técnicos y profesionales, que laboran en el IAD, a través del decreto 614-03. También el presidente, Danilo Medina, debe saber que los empleados, técnicos y profesionales del sector necesitan mejorar las condiciones de vida de ellos y sus familiares.



Creemos que no es justo que en dos ocasiones el mandatario haya realizado mejoría a los salarios del sector agropecuario, es decir, en el 2014 y ahora recientemente también aumento de salario, y haya excluido a los servidores de apoyo.



Entendemos que existen distorsiones salariales en las distintas instituciones del sector agropecuario, especialmente en el IAD, donde muchos ganan poco y pocos ganan mucho.

Sebastián Solís

Ciudadano



Creole en las escuelas



Señor director: Si las escuelas dominicanas osan o sólo intentan insertar el creole, se va a armar una revolución como nunca se ha visto en el país. Esa institución que sugiere esto que se lleve a los haitianos a sus casas y les enseñen español. No jueguen con fuego, ya el dominicano está hastiado del tema de la inmigración masiva e ilegal.

Tony de León

Ciudadano