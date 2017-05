Gabriela Montero encanta en el Festival Musical de Santo Domingo

Solo bastó su piano de color negro, ubicado en el centro de un recortado escenario, cercado por los altos esquineros rojos, para que la pianista Gabriela Montero llenará el Teatro Nacional de ricas melodías. La virtuosa pianista venezolana fue la invitada especial en la segunda fecha del Festival Musical de Santo Domingo, celebrada el pasado lunes en la sala Carlos Piantini.



El repertorio exhibido se extendió por cerca de dos horas, en las que los presentes disfrutaron, en su primera parte, la pieza “Cuatro Impromptus, Opus 90, D. 899” (No. 1 en Do menor, No. 2 en Mi bemol mayor, No. 3 en Sol bemol mayor y No. 4 en La bemol mayor) del afamado músico australiano Schubert. A seguidas, tras los aplausos, continuó con una interpretación más extendida del compositor alemán Robert Schumann y su “Carnaval, Opus 9” (Preámbulo, Pierrot, Arlequín, Vals Noble, Eusebius, Florestan, Coquette, Réplique, Papillons, A.S.C.H.- S.C.H.A.: lettres Dansantes, Chiarina, Chopin, Estrella, Reconnaissance, Pantalón et Colombine, Valse allemande- Intermezzo: Paganini, Aveu, Promenade, Pause, Marche des “Davidsbündler” contare les Philistins) con lo que marcó la llegada del intermedio bajo una lluvia de aplausos de todos en la sala. Gabriela Montero cerró su participación con un consomé de improvisaciones, que dejó a los presentes más que satisfechos.



El cierre del Festival, que organiza la Fundación Sinfonía, será esta noche con la presentación de la Novena Sinfonía de Beethoven, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina y la actuación especial de la soprano Ana Lucrecia García, la mezzo-soprano Anna Moroz, el tenor Francisco Corujo y el barítono Gunter Haumer.