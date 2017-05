Video: Un guardia de seguridad que ama la música y sueña con ser cantante

Si llegas un día al parqueo de Multimedios del Caribe y escuchas una dulce voz interpretando alguna canción romántica ya sea balada, bachata o bolero, no te sorprendas, no es música de fondo en las bocinas de la empresa, si no la voz de un guardia de seguridad.

El joven Junior Luna Capellán, quien tiene cerca de cuatro años laborando en esta empresa compuesta por elCaribe, CDN, CDN Radio y Pandora, y donde se ha ganado muchas amistades por su forma alegre, gentil y servicial, constantemente expresa su sentir y su pasión hacia la música y lo hace interpretando canciones de diversos artistas mientras hace su recorrido de inspección rutinario.

Al contar su historia, Junior, quien tiene 27 años, resaltó que es el segundo de ocho hermanos, cuatro varones y cuatro hembras e hijo de Hijo de Julio César Luna y Sarita Capellán. Narró que desde que tiene uso de razón le ha gustado la música y todo el tiempo que puede se la pasa cantando, incluso lo hace en mientras trabaja, por lo que de vez en cuando interpreta temas de José José, Juan Gabriel u otro artista reconocido.

El joven que nació en el sector Los Guandules, donde aún reside, expresó que sus artistas favoritos son Luis Fonsi, David Bisbal y Prince Royce.

“Algunas de mis canciones favoritas son ‘Mi princesa’ de David Bisbal y ‘Mi sueño’ de Luis Fonsi”, externó.

Narró que “cuando yo laboraba en un taller de desabolladura y pintura me llaman 'El desabollador de la bachata', aquí los muchachos me dicen 'El guachi de la bachata’, pero sin importar el nombre, mi interés es realmente cantar, dar a conocer mi talento y poder echar hacia adelante. Superarme”.

Junior Luna Capellán, el “Guachi de la bachata” o como lo quieran llamar”, solo quiere una oportunidad para poder desarrollar el talento posee y dar a conocer su voz al mundo.