Centro Cultural Banreservas inaugura muestra y ciclo de cine

25/05/2017 12:00 AM - El Caribe

El Centro Cultural Banreservas inauguró un ciclo de cine de los Países Bajos y una exposición pictográfica del artista Maurits Escher, la cual estará abierta hasta el 13 de junio. “Con esta actividad alcanzamos el objetivo principal del CCB, que el pueblo se apropie de su cultura y al mismo tiempo se alimente de las extranjeras, haciendo rica y creativa la nuestra”, dijo el gerente de Cultura de Banreservas Juan Freddy Armando.



El representante de la embajada de los Países Bajos, Jan Alderliesten, invitó también a observar la exposición, la que calificó como obras de arte que reflejan el concepto de infinidad en la vida cotidiana.



La muestra del dibujante y arquitecto holandés, Maurits Escher, comprende 18 trabajos, los cuales fueron presentados en el acto inaugural junto a la música del pianista y compositor holandés Willem Andriessen.



La exhibición está abierta de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.



El Ciclo de Cine del Reino de los Países Bajos, invitado por segunda ocasión al Centro Cultural, tiene su espacio cada martes, a las 7:00 de la noche, en el salón de proyecciones.

El programa de esta edición contiene las películas The Blitz, para el martes 23 de mayo; Finn, para el 30 de mayo; The Dinner Club, el 6 de junio; y Uncle Hank, para el 13 de junio.



Tanto Rienzi como Armando expresaron la importancia del cine en la sociedad, no solo como expresión del arte, sino también como factor de cultura y conocimiento.