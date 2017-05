Los Rosario y Juan Carlos Pichardo, una bomba de swing y humor

Demostrar que se tiene talento para desdoblarse y salir de la zona de confort es uno de los principales retos que tienen los artistas, según consideró Rafa Rosario, líder de la orquesta merenguera Los Hermanos Rosario. A propósito del espectáculo “Humor con swing para mamá” que presentarán Los Rosario con el humorista Juan Carlos Pichardo, Rafa resaltó que el artista debe “tener diferentes vertientes” porque, además, es un método para mantenerse vigente.



“Yo puedo cantar salsa, bachata, balada, merengue; El Torito (Héctor Acosta) está haciendo su bohemia y le está yendo muy bien; yo también hago bohemia, Sergio Vagas, etc… o sea, es importante que el artista se dimensione”, explicó el intérprete de “Los hombres de da”.



Como ejemplo, recordó que su orquesta se ha mantenido en los últimos tres años sonando en la radio con temas como “Nuevecita de caja”, “Los hombres de ‘da” y ahora con “Quiero que me des un like”, lo cual atribuye también a que buscan reflejar la actualidad en sus canciones, como lo han hecho en sus casi 40 años de carrera. “Nunca ningún artista puede pensar, cuando inicia, que va a llegar a cumplir casi 40 años y estar en el sitial que estamos”, agregó.



En cuanto a la participación de su hijo Rafely en las presentaciones de Los Hermanos Rosario, manifestó que el cantante recibió una segunda oportunidad y que estará en el show para las madres, donde además cantará.



Por otro lado, el Humorista del Año, de la pasada entrega de los Premios Soberano, Juan Carlos Pichardo Jr., contradijo la postura de Cuquín Victoria, Cecilia García y Felipe Polanco Boruga, acerca de que la actual generación de comediantes no está unida, a diferencia de la que conformaron los veteranos artistas.



“Yo entiendo que son tiempos diferentes. El humor ha cambiado muchísimo; el de ellos era un humor familiar, se utilizaba también con un cuidado especial. Pienso que aquí sí hay humoristas que estamos unidos; yo tengo amigos como Liondy Ozoria, Eduardo Santos, Carlos Sánchez que hasta nos hemos presentado juntos; o como Los Temores (Irvin Alberti, Kenny Grullón, Luis José Germán), que son primero hermanos y después humoristas, y eso es normal, que hayan grupos que se unan y otros que no”, justificó Pichado Jr.



Particularmente, Pichardo sostuvo que trata de “no pisarle la manguera a nadie”, y que aunque no se estile esa unión, tampoco hay escándalos entre ellos.



El también productor e imitador de voces, consideró que el humor dominicano ha cambiado, como el tipo de personajes que se están presentando y otras expresiones humorísticas, las cuales catalogó como “más limpias”.



Juan Carlos Pichardo Jr., fue considerado como el “mejor humorista de la República Dominicana” en una encuesta informal de un medio impreso de circulación nacional, lo que aprovechó para aclarar que pese a que ha sido tildado de “aceitoso”, o que “se le han subido los humos a la cabeza”, él no se considera el mejor y que trata de mantener su esencia y ser cuidadoso, porque las críticas del público no las puede controlar.



“Me agrada muchísimo estar en el gusto del pueblo, estar entre los mejores, pero no me considero el mejor, eso quizás sería un desacierto de mí mismo, no tengo la necesidad de serlo; creo que no sería lo justo”, sostuvo luego de pedir disculpas a quienes entiendan que se han comportado con altanería.

Humor y merengue para celebrar con las madres

“Humor con swing para mamá” reunirá por primera vez en escena a Los Hermanos Rosario y a Juan Carlos Pichardo Jr., el próximo sábado 27 de mayo en Hard Rock Live, de Blue Mall Santo Domingo. El show, producido por Omar Guzmán, será bailable. Tanto Rafa Rosario como Pichardo Jr. resaltaron la fusión del merengue, ritmo insignia de la República Dominicana, con el humor, como lo más novedoso de la actividad. La dirección musical de la parte humorística del evento estará a cargo de Samuel Mejía.