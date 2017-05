Músicos cancelan shows tras atentado

El atentado suicida en un concierto de Ariana Grande en Manchester, Inglaterra, ha conmocionado al mundo de la música y llevado a algunos artistas a cancelar sus próximas actuaciones, mientras que otros han preferido mantener sus planes. Blondie canceló un concierto del martes por la noche en Londres “como una muestra de respeto para las víctimas del terrible ataque” en el Manchester Arena. La vocalista Debbie Harry tuiteó que su fecha en Round Chapel será reprogramada. El grupo pop Take That, creado en Manchester, también canceló su presentación del martes por la noche en Liverpool y sus fechas del jueves, viernes y sábado en Manchester, “por respeto” a las víctimas del ataque, que dejó más de una veintena de muertos y casi 60 heridos.



En cuanto a Grande, la artista canceló indefinidamente su gira y regresó a Estados Unidos en un avión privado y se ofreció a pagar los gastos funerarios de las personas que murieron durante su concierto.



El gesto de ayuda de Grande fue publicado en su cuenta ‘Ariana Updates!’. El mensaje dice: “Ariana se ha acercado a los familiares que perdieron a sus seres queridos… Ella quiere pagar sus funerales”. No se sabe si parientes de las víctimas aceptarán la ayuda.



Otros músicos con conciertos veraniegos en Europa dijeron el jueves que no cambiarán sus planes. Celine Dion cumplirá con sus fechas en Copenhague, Estocolmo, Londres y París, y también con su parada en el Manchester Arena el 25 de junio, dijo su publicista.



Un representante de Guns N’ Roses, actualmente de gira con fechas en Dublín, Lisboa, Madrid, Zurich, Munich, Londes y París, dijo que la banda de rock no haría cambios en su agenda.



El mánager de Phil Collins, quien se presentará en el Echo Arena de Liverpool el 2 de junio y después tendrá cinco fechas en el Royal Albert Hall de Londres a partir del 4 de junio, dijo que estos conciertos continuarán. La banda de heavy metal Iron Maiden también se presentará de acuerdo a lo planeado en Cardiff el miércoles y en sus fechas del fin de semana en Londres. Si los conciertos se realizan es probable que haya más precauciones.