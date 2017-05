Piezas “chic” y versátiles para las embarazadas

En esta temporada, los atuendos para las futuras mamás no tienen límites, solo tienes que saber cómo llevarlos. Las mujeres embarazadas también pueden estar bellas y a la moda. Actualmente, muchas mujeres han dejado atrás las batas para elegir los mejores outfit y lucir esta etapa al último grito de la moda.



En cada temporada, las nuevas tendencias de moda no pasan desapercibidas, por ejemplo, en revistas y portales. Además, las figuras públicas las posan para sus redes sociales, por lo que siempre tendrás una idea de cómo llevar tu atuendo.



Si no quieres invertir demasiado en ropa, juega con las piezas que tienes en tu armario, como son las que te queden sueltas por encima de la barriga, las caderas y los muslos, las cuales son capaces de disimular las libras que aumentas durante los primeros meses del embarazo.



Trata de elegir faldas en forma de A, blusas fruncidas bajo el pecho, “nido de abeja”, faldas cruzadas, vestidos y blusones que se ciñan de forma elástica en tu cadera, pero que queden abolsados en la parte del vientre. Este tips evita que ciñas tu cintura, pero lograrás un aspecto más elegante. Otras de las piezas que puedes usar son los pantalones elástico.



Si has visto los desfiles de moda para esta temporada seguro te percataste que son muy variadas y llenas de matices. Para las pre-mamás el estilo ‘sporty’, con prendas de aires deportivo, es ideal para vestirse en el día a día. También, se impone el denominado ‘layering’, que consiste en llevar prendas de diferentes longitudes superpuestas en capas. Ambos estilos buscan el confort y la calidez con prendas de punto, jerseys de capas superpuestas y cárdigans (sudadera) de estampados otoñales. La tendencia militar y los tejidos de terciopelo y borrego también causan furor en esta temporada, que rememora los 80 con minivestidos y pantalones tobilleros y detalles con lentejuelas.



Asimismo, los expertos en moda también apuestan por prendas atemporales, como una simple camisa blanca o los jeans evolutivos. Puedes elegir cualquiera de las tonalidades que están de tendencia, como el azul índigo, verde, rojo, la gama del camel, el toffe y el color miel.



No te limites al elegir tus atuendos. Para complementarlos puedes llevar un bolso con estampados de animal, un conjunto de esclavas doradas y un collar grueso a conjunto con un anillo vigoroso en tus manos.