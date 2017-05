Residentes de barrio en PP esperan ser reubicados de río

Puerto Plata. Moradores del barrio Nuevo Renacer, a orillas de los ríos San Marcos y la Chocolatera, en Puerto Plata, llevan cinco meses en espera del muro de protección prometido por el Gobierno. El problema involucra a miles de familias que son afectadas por las inundaciones en la desembocadura de ambos ríos en el Océano Atlántico.



Esta es la razón que motiva la construcción de una muralla que proteja la barriada, pero en el lugar no se ha movido la primera piedra para la obra, la cual es considerada vital para salvar vidas, ante cualquier situación de lluvias que sume otras inundaciones.

Jorge González, nativo del barrio, afirma que las autoridades prometieron arrancarían los trabajos para construir el muro en enero de este año.



“El presidente vino aquí cuando el barrio se inundó en noviembre y diciembre y prometió la construcción del muro. Se hizo un censo, se notificaron las viviendas que se desalojarían, pero no han regresado y ahora no sabemos si la obra va o no”, exclama Jorge, quien se gana la vida como pintor.



Esperan cumplan promesa



Patricia Cortés habla de la promesa, mientras transporta personas de un lado a otro del río San Marcos, en una yola. La joven afirma que creyó en la palabra del presidente y pensó que se buscaría una solución definitiva al problema.



“El Gobierno que cumpla su promesa de levantar el muro, porque nos han dejado a la espera y no tenemos los recursos para mudarnos por nuestra cuenta”, dice Cortés.



Se quejaron de que ya han pasado seis meses y no hay nada definido, mientras en la ribera del río San Marcos, varias casas ya se han ido al vacío, producto de los derrumbes. En el barrio Nuevo Renacer decenas de familias, ya fueron notificadas y sus casas fueron enumeradas por las autoridades con fines de hacer un desalojo, no obstante, viven en la incertidumbre de no saber en qué momento iniciarán los trabajos para la construcción del muro. En la ribera del río muchas casas están al borde del peligro, en algunos puntos, los más vulnerables, improvisan pasarelas en madera para facilitar el desplazamiento.

Incumplimiento y las explicaciones

En relación a los reclamos que hacen los moradores del barrio Nuevo Renacer, el gobernador de Puerto Plata, Iván Rivera, dijo que sí se va a atender a esa gente, pero señala que se trabaja en orden de prioridad, porque las lluvias causaron muchos inconvenientes en Puerto Plata, al mismo tiempo, entre los meses de noviembre y diciembre del 2016. Rivera dijo que el Gobierno conoce la necesidad del barrio y cumplirá la obra prometida.