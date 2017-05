Audrys: “Este logro no lo obtuve yo solo”

Los festejos en Audrys Nin Reyes por la obtención de la medalla de oro en la Copa Mundial de Gimnasia no se detienen.



Luego de oficializar la obtención de una vivienda para su madre Rosita Reyes en Barahona por parte del Gobierno dominicano, a través del Instituto Nacional de la Vivienda (Invi), el Comité Olímpico Dominicano (COD), el Ministerio de Deportes (Miderec) y el programa Creando Sueños Olímpicos (Creso) realizaron un reconocimiento al joven atleta por su conquista en la pasada justa mundial celebrada en Croacia.



“Este logro no lo obtuve yo solo”, expresó Nin Reyes. “Detrás de cada deportista hay un equipo de trabajo que posibilita este tipo de éxito y cada uno de ustedes forman parte de este resultado por creer en mí y por ese respaldo que en mi carrera me han dado”, agregó. Manifestó que el trabajo en conjunto fue clave para que obtuviera la presea dorada en la final ante el bielorruso Ilya Yakauleu. Nin Reyes.



“Agradecer infinitamente al presidente de la República, Danilo Medina, por darle una vivienda a mi mamá. Estoy muy feliz por esa buena noticia. Esto me lleva a seguir compitiendo más fuerte por mi país, por mi República Dominicana que ha celebrado esta medalla”, indicó el gimnasta nativo de la comunidad Jarro Sucio, de Barahona. El acto de reconocimiento a Audrys estuvo encabezado por el presidente del COD, Luis Mejía Oviedo; el ministro de Miderec, Danilo Díaz, y el director ejecutivo de Creso, Manuel Luna. En el acto también estuvieron presentes el presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia, Edwin Rodríguez, así como Frank Micheli, de la empresa Central Romana, una de las compañías que sustentan al Creso.



“Ha sido una planificación estratégica de trabajo en conjunto en el Comité Olímpico, el Ministerio de Deportes y Creso para hacer posible que los atletas estén presentes en todas las competencias”, sostuvo Luna. l julio e. castro c.

Presea de Nin Reyes

no será la única

Rodríguez vaticinó que la medalla de oro de Nin no será la única ni la última y que el propósito es continuar trabajando para cosechar mayores logros. “Para un país pobre como República Dominicana, ganar un oro es algo muy difícil y hoy lo celebramos. La copa del mundo es un evento reservado para los países grandes y lo hemos logrado con el corazón y el trabajo”, dijo Rodríguez.