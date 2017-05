Dominicanos en Venezuela dicen quieren regresar

26/05/2017 12:00 AM - Darielys Quezada

Más de 500 dominicanos que viven en Venezuela quieren regresar a la República Dominicana debido a la crisis política y económica que enfrenta el país suramericano.



La información fue ofrecida por el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior (Condex), Ramiro Espino, quien señaló que la mayoría de esos dominicanos se sienten entre la espada y la pared para dejar Venezuela porque tienen propiedades e inmuebles y quieren venderlas porque sería a un precio menor al de la adquisición.



“¿Qué está pasando con los dominicanos que viven allá?, que están atados a viviendas, a propiedades y no quieren venir. No las pueden tampoco vender porque ahora mismo no le vale nada, entonces, están en una situación muy difícil”, explicó.



Al respecto, el funcionario informó que el Gobierno dominicano junto al consulado venezolano, están buscando una solución para que en los próximos días ese problema esté resuelto, al tiempo que comentó que a la par están brindando asistencia a todos los que requieren de la ayuda de la institución vía Cancillería.



Espino habló en el marco de la puesta en marcha del boletín informativo “El Informativo del Condex”, que busca mantener al tanto del acontecer nacional a los dominicanos en el extranjero.



Igualmente, la entidad dio a conocer la línea de asistencia gratuita al dominicano del exterior en materia de inmigración, deportación y corte familiar, la cual está ubicada en el Palacio Nacional.



El Condex anunció, además, que recientemente suscribió un acuerdo con la Universidad de los Estudios de Tuscia en Viterbo, Italia, donde los estudiantes dominicanos podrán ser beneficiados en diferentes áreas formativas de corta y larga duración en la referida casa de estudios. Dentro de las carreras que los estudiantes se podrán elegir, se encuentran Economía y Empresa; Marketing y Calidad; Ingeniería Industrial; Ingeniería Mecánica; Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, entre otras.