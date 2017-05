Educa asesorará a entidad paraguaya en gasto educativo

26/05/2017 12:00 AM - El Caribe

Acción por la Educación (Educa) y la organización Juntos por la Educación con sede en Paraguay, formalizaron un acuerdo para intercambiar experiencias y potenciar las metas del sistema educativo de los respectivos países.



Con la alianza se busca extrapolar lecciones sobre los temas vinculados a la calidad del gasto educativo y a materias relativas a las competencias en el área de comunicación educativa, así como al uso de las ciencias en calidad de herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico.



El director ejecutivo de Educa, Darwin Caraballo, sostuvo que el incremento significativo que han registrado los presupuestos educativos de los países latinoamericanos; “más los resultados no han ido acompañando esos incrementos de la inversión y eso es particularmente importante en economías como las nuestras donde si bien figuran procesos de desarrollo en marcha, todavía resta mucho que mejorar”, indicó.



Agregó que resulta imperativo demostrar que cada moneda que se destina al sistema educativo es bien utilizada. “De ahí que en Educa ponemos a disposición de la entidad hermana experiencias dignas a ser replicadas tales como los informes y estudios técnicos para incidir en la política pública y estrategias de veeduría para velar por el buen uso de los recursos, tarea que trasciende al Estado el cual si bien es importante que regule toda política pública, no lo debe hacer en solitario”.



De acuerdo con Caraballo, la redacción de estudios e informes técnicos además de constituir una herramienta valiosa para la generación de nuevas políticas públicas, aportará también a una calidad de debate, en términos de financiamiento de la educación, de otro nivel.



Manifestó que la implementación de esquemas como la veeduría, no resultan negativos para las gestiones educativas sino que más bien deben ser vistos como elementos de apoyo ya que en definitiva pertenecen a los ciudadanos.