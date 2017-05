Finjus analiza impacto de ley de lavado de activos

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró válida la preocupación de la ciudadanía por la exclusión que hizo el Senado a las bancas de apuestas y loterías, como sujeto obligado en el proyecto de ley de lavado de activos.



Servio Tulio Castaños Guzmán vicepresidente ejecutivo de la entidad, dijo que a pesar de la decisión que tomó el Senado, no significa que no puedan ser fiscalizadas ya que la misma legislación le da facultad al Comité Nacional contra el Lavado de Activos de incluirlos dentro de los sujetos obligados.



Castaños Guzmán, expresó que ante la proliferación de este tipo de negocios la sociedad debe reflexionar. “La realidad es que República Dominicana es el país que más bancas de apuestas tiene y eso debe llevar a la reflexión a las autoridades y a la sociedad”.



La Finjus propuso además que el Comité Nacional Antilavado, en caso de que el proyecto no sea modificado por la Cámara de Diputados, realice un estudio de riesgo que determine cuál es el impacto de este tipo de negocio.



Al analizar las implicaciones del proyecto de ley, la Finjus mostró preocupación por la capacidad que pueda tener el Estado, en la actual coyuntura de implementar esta legislación.



“Yo no lo tengo claro, nosotros habíamos propuesto que se estableciera una “vacatio legis”, para que el Estado se preparara, para que su implementación fuera lo suficientemente efectiva, como se requiere que sea una legislación así” expuso Servio Tulio, al tiempo que calificó la legislación como compleja.



Vicios de inconstitucionalidad



El jurista Ricardo Rojas, quien participó en la elaboración del proyecto de ley, disintió de la valoración hecha por el ex superintendente de Bancos Haivanjoe NG Cortiñas , quien aseguró que la iniciativa tiene vicios de inconstitucionalidad por el lado de restringir el uso del dinero en efectivo.



Rojas argumentó que la capacidad liberatoria la tiene el peso dominicano, como establece la Constitución, que no se limita si es efectivo, cheque o transferencia bancaria.



Hacienda satisfecha



El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, señaló que la nueva ley permite que el Comité Nacional contra el Lavado de Activos, pueda incluir cualquier actividad de riesgo para el lavado de dinero y de activos dentro de su regulación.



“Nosotros hemos explicado qué significa ser sujeto obligado en la ley: implica que el Estado delega en una entidad, como un banco comercial o un puesto de bolsa, la responsabilidad de identificar el cliente y ver la procedencia de los fondos de ese cliente cuando va a hacer una operación en esa institución”.



Es por esto, recalcó que una banca de apuesta o lotería no puede ser sujeto obligado. “Por ejemplo, si usted va a una banca de apuestas a jugar 200 pesos, yo no le puedo decir a esa persona que está en la banca que tenga un oficial de cumplimiento, para supervisar los 200 pesos que usted va a jugar. Eso no quiere decir que la banca como entidad no sea sujeto de riesgo, cuando ese banquero va al final del día a un banco comercial tiene que declarar el origen de ese dinero en efectivo, como sujeto de riesgo que el banco comercial le va a pedir”.



Respecto a las cooperativas, Guerrero aclaró que con la modificación a la ley 72-02, el órgano de supervisión será la Superintendencia de Bancos. Mientras que el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo supervisará las cooperativas de productores.

Comisión Justicia tiene plazo hasta el martes

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados escuchó ayer al ministro de Hacienda, Donald Guerrero en torno al proyecto. El presidente de la comisión, Henry Merán, informó que convocó a varios representantes de instituciones públicas para escuchar recomendaciones referentes a dicha iniciativa. Precisó que las inquietudes de los miembros de dicha comisión han sido debatidas. El legislador señaló que la comisión de Justicia deberá presentar su informe definitivo en la próxima sesión.

¿ Qué es el Comité contra el Lavado de Activos?

El Comité contra el Lavado de Activos es un órgano de coordinación de naturaleza colegiada responsable del funcionamiento del sistema de prevención, detección y combate del lavado de activos. Está conformado por: el ministro de Hacienda, quien lo presidirá; el procurador general de la República, el ministro de Defensa, el presidente del Consejo Nacional de Drogas, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el superintendente de Bancos y el superintendente de Valores.