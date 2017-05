Guerrero: bancas ilegales duplican las legales

El ministro de Hacienda, Donald Guerrero reconoció que la proliferación de las bancas de loterías y apuestas en el país ha sobrepasado la capacidad de fiscalización de la entidad a ese sector.



Guerrero afirmó que las bancas ilegales en el país duplican las que están establecidas legalmente.



“El Ministerio de Hacienda ha estado haciendo operativos activamente de cierre de bancas ilegales, en lo que va de año hemos cerrado más de 4 mil bancas ilegales, como ustedes saben la proliferación que hubo en los últimos años, realmente sobrepasó la capacidad de fiscalización de cualquier entidad, no solo nosotros” dijo el ministro al término de una reunión con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.



Guerrero explicó que la situación de ilegalidad se debió a una prohibición que se dio en un momento para no emitir más permisos de instalación de este tipo de establecimientos.

“Cuando se limitó al número que había en ese momento, las bancas de loterías y de apuestas comenzaron a surgir sin permisos porque no se estaban dando y entonces vinieron las bancas ilegales”.



El funcionario señaló que la fiscalización pasa por un proceso que requiere mayor inversión en tecnología y para ello ha dispuesto de partidas presupuestarias que ayuden a mejorar la supervisión.



Denuncia



La semana pasada el diputado Francisco Santos denunció que a nivel nacional existen 200 mil bancas de apuestas instaladas que no pagan impuestos en violación a la Ley139-11 sobre Juegos de Loterías y Casinos.



De los Santos, quien también es miembro de la Federación Nacional de Bancas, dijo que es “una grave situación el pago de “peaje” y violación a la Ley139-01”. Explicó que la ley estableció el pago de un impuesto único de 132 mil 500 pesos por cada banca, en ese entonces, solo habían funcionando 30 mil bancas pagando sus impuestos.