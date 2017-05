Héctor Acosta, “un bohemio cibaeño” en Santo Domingo

Luego de sus exitosas presentaciones en el Gran Teatro del Cibao y el Teatro United Palace de New York, Héctor Acosta “El Torito” afina su orquesta para traer a Santo Domingo su concierto “Un Bohemio Cibaeño”.



Este sábado 27 de mayo, el artista aprovechará la sala principal

del Teatro Nacional Eduardo Brito para festejar el Día de las Madres.



Al igual que en sus anteriores presentaciones, el intérprete de “Amorcito Enfermito” brindará lo mejor de su repertorio de 26 años de carrera ininterrumpida. Viene a cantar su historia en unas tres horas. Bachata, balada, merengue, ranchera, son, guaguancó, chachachá... promete de todo este sábado, a partir de las 8:00 p.m. “Después de 15 años pidiendo esa sala para hacer un concierto, por fin me dan la oportunidad, lo voy hacer para las madres dominicanas”, dijo el ganador de tres premios Soberano 2017.



Sobre el tiempo que durará su concierto, dijo que la energía que le transmite la gente es la que le da la fuerza para seguir cantando. “A veces me propongo hacer una hora y veinte minutos, pero la gente me llena de tanta energía que me corro y le doy pa’ allá”, dijo en un comunicado .



A pesar de sus recientes alocuciones que muestran su preocupación por el auge de la delincuencia y la inseguridad que vive la población dominicana, asegura que no está en política. “Yo estoy en mi carrera, en mi música. Estoy en arreglar corazones. Por ejemplo, en mi país nos dan política de 5:00 a.m. a 12:00 a.m., de lunes a sábado, y el chin de día que nos dejan es el domingo, ¡imagínate! La gente sale huyendo para el río, para la calle, yo estoy en música, en darle calor a mi carrera”, confesó.