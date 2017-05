Alcalde dice es asunto del ASDN la administración de Duquesa

El alcalde de Santo Domingo Norte afirmó ayer que es competencia de este ayuntamiento decidir sobre la administración del vertedero de Duquesa.



“La realidad es que el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte es el que tiene la facultad para determinar quién puede manejar la administración del vertedero. Es el que tiene la última palabra para decidir quién puede administrarlo o no”, sostuvo René Polanco.



Consideró que es competencia del Poder Ejecutivo tratar los temas concernientes a los terrenos donde opera el vertedero, pero la administración le corresponde al cabildo.



“Este vertedero era administrado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional y luego quedó dentro de la jurisdicción del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Es por eso que la empresa Lajun Corporation no tiene un contrato con el Gobierno dominicano, sino con el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte”, ya que está dentro de nuestra jurisdicción”, agregó.



Esta es la posición del alcalde de Santo Domino Norte, frente a las declaraciones del director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Pedro Mota Pacheco, quien informó a este medio que el presidente Danilo Medina será la persona que decidirá quién administrará los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa, ahora que la entidad entregará en los próximos días los documentos que avalan que la propiedad le pertenece al Estado dominicano no a Lajun Corporation, empresa que administra el vertedero. Acerca de la idea de rescindir el contrato con esta compañía, Polanco dijo que el cabildo estudia con detenimiento las condiciones de este documento a fin de no tomar una decisión que sea violatoria al contrato.



No obstante, destacó que como ayuntamiento asume la postura del Ejecutivo en el sentido de ver la posibilidad de poner en marcha el Plan Maestro de los Residuos Sólidos.