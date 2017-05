El amor de madre que se comparte en el espectáculo

Este fin de semana celebramos el día de seres tan especiales que cuesta encontrar palabras exactas para describirlas en su justa dimensión, las madres.



Tomando la fecha como excusa, personalidades del arte y el entretenimiento dominicano aprovechan para gritar a los cuatro vientos lo que ese ser especial significa y representa en sus vidas, y para decirle “eres la mejor”.



“Por ella me empujo a ser una mejor persona para hacer tributo a lo que me enseñó cada día. La admiro no sólo por el natural hecho de ser mi madre, sino por el ser humano que es y sus valores. Trabajadora incansable, forjadora de retos y con un corazón noble”, dijo a elCaribe la actriz y comunicadora Nashla Bogaert al referirse a Carmen Hazim, su progenitora.



También hay casos en los que profesionales del arte de diferentes áreas confiesan que sin el apoyo o motivación de sus madres no fuesen quienes son actualmente, como es el caso de Felipe Polanco “Boruga”, quien ha manifestado en varias ocasiones que fue su madre Célida quien lo impulsó a hacer humor; así como Cuquín Victoria, el cual resaltó el alto sentido humorístico de su mamá. “Eso influyó en que yo me atreviera a meterme en este lñio”, agregó.



De madre a madre



Pamela Sued considera que la suya es la “mejor del mundo”. Destacó que, Cuchy Sued siempre la ha apoyado y le ha dado seguridad y motivación para perseguir sus sueños. “La mía es la madre perfecta. Mi mamá dejó su juventud para ser madre a tiempo completo, postergó todo lo de ella para dedicarse a mí y mi hermana. Como abuela es lo máximo, sin ella yo no pudiera hacer nada. Yo tengo la mejor madre”, explicó la comunicadora.



Madres “apoyadoras”



La humorista Cecilia García, radicada en Orlando, resaltó que el apoyo de su madre en su carrera en el arte fue muy incondicional y que para ella fue importante y motivo de orgullo lo que la vio lograr.



Otro que ha contado con un soporte absoluto y determinante en su carrera artística es Mark B, quien describe a su progenitora, Navia Muñoz, como una mujer luchadora y emprendedora. “Para mí, mi madre es inspiración; es la persona que me da fuerzas para seguir, la persona que me dijo que me podía mudar aquí a la República Dominicana y que me iba a dar la mano para poder ser artista y poder lograr este sueño, que siempre hay que buscarles el lado positivo a las cosas y todo pasa por algo”, manifestó Mark Burdier.



Un caso diferente



La de Enmanuel Reyes, conocido popularmente como “El Mayor”, es una historia de convivencia distinta, pero similar en sentimientos. El cantante recordó que creció distanciado de su madre Josefina Reyes, debido a la situación económica que los arropaba en ese entonces, aunque también tuvo a su abuela, Leopoldina de los Santos, como imagen materna, y quien trabajaba para mantenerlo. “A pesar de eso, siempre ha estado al pendiente de mí, amo mucho a mi mamá, y mientras Dios me ayude daré todo por ella y mi familia. Mi madre representa el núcleo de toda mi vida, lo que fui, lo que soy y lo que seré. Gracias a ella, y a mi tía y abuela, soy un hombre lleno de valores”, declaró el intérprete de “Tito Rojas”.



El Mayor Clásico aprovechó para enviar felicitaciones a las madres dominicanas, principalmente a la suya, a la cual describió como la fuerza de su vida y ejemplo de superación, sin importar las vicisitudes. “Mami, tu hijo Enmanuel te ama. Siempre has estado para mí y yo siempre estaré para ti”, agregó.

Felicitaciones especiales



El cantautor Manny Cruz describió a las madres como un ser maravilloso capaz de hacer cualquier cosa que se proponga y dar lo mejor de sí para sacar adelante a sus hijos. “Por eso, y muchísimo más, quiero felicitar a todas las madres en su día, en especial a la mía (Milagros Sánchez), que dio el todo por el todo para que yo me hiciera un hombre de bien ¡Feliz día mami!”, puntualizó el intérprete de “Dime pa’ qué”.



“Mi madre para mí es todo. Es luz, esperanza, fe, fuerza, paciencia, entre un sin número de cualidades y cosas más que la hacen tan especial para mí. Ella me ha sacado de momentos muy oscuros en mi vida, sin ella no fuese el hombre que soy hoy día y que aún sigue creciendo”, agregó el cineasta Pedro Urrutia sobre su madre Joseina.