Casa de España: una historia para contar

El club deportivo y recreativo Casa de España se acerca a la conmemoración de su primer centenario, un período a través del cual se ha ido transformando para beneficio de sus más de 4 mil socios, cabeza de familia y relacionados. Este espacio fue fundado el 1 de julio del año 1917 por un grupo de hombres encabezados por Fernando de Gamboa, representante de España en el país para ese entonces, junto al historiador y jurista criollo Isidro Américo Lugo Herrera, entre otros visionarios, quienes retomaron la idea que la comunidad española había concebido años antes.



El presidente de esta institución, Julio García Bautista, explicó a elCaribe que en sus inicios Casa de España era una institución que aglutinaba a los españoles que emigraron a la República Dominicana a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, con el objetivo de que pudieran tener un espacio para encontrarse con sus paisanos, familiares y personas relacionadas con ese país europeo. Además para que conocieran a los otros residentes de su país en Quisqueya, que no eran muchos. “Además de eso, llegó a un punto en el cual se dedicó a dar asistencia a personas que no tuvieron mucha suerte, que económicamente no les iba muy bien y llegamos a tener un consultorio médico, que le dio origen a la Sociedad Benéfica Española”, explicó García Bautista.



Narró que esta organización se creó porque durante la primera intervención norteamericana a la República Dominicana, en el período de 1916-1924, surgió un sentimiento hispanista y de defensa “muy grande” de la hispanidad de España frente a los americanos. Esto unió a los españoles, que en su mayoría eran comerciantes de diferentes regiones. De ahí se formó su primera directiva, que estaba presidida por Domingo Hernández y los que fueron los fundadores, 82 españoles y dominicanos de ascendencia española, y desde ese mismo instante la unión entre República Dominicana y la Madre Patria fue muy marcada y duradera hasta el día de hoy. Hasta la fecha, Casa de España ha tenido más de 30 presidentes.



En sus inicios, Casa de España estaba ubicada en la calle Las Mercedes de la Zona Colonial, en el Distrito Nacional. Su primera sede fue establecida en la calle Padre Billini, número 58, donde actualmente se encuentra el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores –Codia-, allí permaneció por un período de 60 años. En 1974 fue trasladada al lugar donde se encuentra actualmente, en la autopista 30 de Mayo, kilómetro 10 de la carretera Sánchez. Con el pasar de los años, este club se ha convertido en el lugar idóneo para el esparcimiento y descanso, donde hay un espacio para cada uno de los miembros de la familia, con diferentes atractivos, como piscinas, jacuzzi, áreas de juego, billar, ping pong, juegos de mesa, videojuegos, canchas de pádel, campos de fútbol, de baloncesto, gimnasios, restaurantes, salones para eventos, entre otras áreas para el disfrute de sus socios.



“La Casa de España es un pedazo de España en la República Dominicana, es como tener el corazón dividido, que aunque se ama mucho a la República Dominicana, al mismo tiempo quiere transmitir la esencia y la cultura española, pero al final estamos muy unidos porque tenemos muchas raíces en común”, expresó su presidente, quien subrayó que los socios, en su mayoría, son españoles, descendientes o relacionados a la cultura de ese país, aunque la entidad recibe miembros de todas las nacionalidades.

Membresía

García Bautista resaltó que para ser socio de Casa de España lo primordial es que la persona debe ser honesta y con solvencia moral. “Al ser un club familiar, nosotros velamos por el valor de la familia y lo que tratamos siempre es de tener personas con solvencia moral, y que sean deseables, con las cuales se pueda compartir y convivir, para hacer un ambiente agradable para todos”, manifestó.



Al referirse al siglo que cumple Casa de España, García Bautista se mostró orgulloso de presidir una institución que alcanza 100 años de existencia.

“Para mí es un honor y un orgullo presidir el club en este centenario, una ocasión tan importante como es la celebración de 100 años que para cualquier institución es un hito. No son muchas las instituciones a nivel mundial de cualquier ámbito que cumplen 100 años”, expresó. Resaltó el valor de la junta directiva que preside y dijo que esas personas aman al club y dan lo máximo para poder cumplir otros 100 años.



Describió el lugar como un espacio seguro, tranquilo, en el cual el socio se siente a gusto con su familia y amigos.



Centenario



Para celebrar la llegada de sus 100 años, Casa de España preparó una serie de actividades que se extenderán durante todo un año. Para ello, la directiva adaptó el espacio físicamente, vistió el logo alusivo a la fecha y creó el slogan “Tenemos una historia que contar”.



El 31 de diciembre del año 2016 las actividades iniciaron con la presentación del centenario. La fiesta de carnaval fue centenaria. También han preparado conferencias, talleres y maridajes. El pasado día 19 se realizó un desfile de modas con el diseñador español Modesto Lomba y la dominicana Giannina Azar. El 24, se hizo un show de cocina en vivo con el chef español Pacho González. Este sábado tienen preparada la V Gala Andaluza con la cantante española Rosario Flores, este concierto está dirigido solo para los socios.



Festivalia



Su agenda, el 10 junio le dará la bienvenida al verano con el tradicional evento Festivalia, que contará con la presentación de la agrupación La Oreja de Van Gogh y el cantante Alex Ubago, ambos de España; Covi Quintana, Mark B y Manny Cruz, por República Dominicana.

“Festivalia se realiza en junio de cada año; surgió hace cinco años, pero lo importante de Festivalia es que este año, por ser el centenario, es nuestro gran evento para nuestros socios y también de cara a la República Dominicana. Hemos abierto la posibilidad de que vengan personas que no son socios para celebrar junto con ellos en el show más grande la celebración”, resaltó.



Sin embargo, los festejos no paran ahí, porque para después del 1 de julio el club tiene en agenda muchas actividades gastronómicas, fiestas de época, temáticas, entre otras sorpresas que no fueron reveladas por García Bautista.