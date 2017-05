Durant guía a unos Warriors que lo ignoraron en el draft

27/05/2017 12:00 AM - AP

A decir verdad, el exentrenador de Golden State no estaba seguro de que los Warriors necesitaran a Kevin Durant.



Los Warriors ya contaban con un par de anotadores sensacionales, capaces de acumular puntos con sus atrevidas penetraciones e impresionante puntería. Así que en lugar de añadir otro anotador, Don Nelson consideró que a Golden State quizá le resultaría mejor adquirir un jugador de la pintura para reforzar la defensa en el draft de la NBA de 2007.



Nelson pensó que los Warriors necesitaban a Greg Oden. Eso fue hace 10 años, y generó el muy publicitado draft en el que el debate sobre Oden y Durant acaparó la atención. Y ahora, cuando Durant guía al equipo más potente de la liga a la final de la NBA mientras que Oden desde hace mucho desapareció de los reflectores, resulta fácil olvidar que muchas personas coincidían con el criterio de Nelson. “Pienso que todos sentían que se trataba de dos jugadores que iban a ser prominentes, pero uno no puede predecir las lesiones”, declaró Jerry West, ejecutivo de los Warriors. “Es por eso que Greg realmente nunca tuvo la oportunidad de hacer carrera, y Kevin sí estuvo a la altura de lo promocionado”.



Los Warriors parecían un equipo que requería ser rescatado por la lotería en marzo de 2007, cuando a Nelson se le preguntó qué creía que deberían hacer si obtenían la primera selección del draft. Es uno de los innovadores del juego ofensivo, un entrenador que parecía estar más cómodo con un alero que con un ala pivot, por lo que no habría sorprendido de optar por Durant.



Pero se decidió por Oden, un pivot de 7’1 de estatura que en su única temporada con la Universidad Estatal de Ohio ya empezaba a ser comparado con Bill Russell, miembro del Salón de la Fama y compañero de Nelson en Boston. Nelson dijo que podría reconsiderar si creyera que Durant sería una superestrella, y el delantero así parecía mientras se destacaba en la Conferencia Big 12.