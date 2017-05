Emelyn Baldera pide a comisión no coartar el derecho al voto

27/05/2017 12:00 AM - El Caribe

La candidata a la presidencia deAcroarte, Emelyn Baldera, ve con gran preocupación algunas decisiones adoptadas por la Comisión Electoral que pueden limitar el derecho al voto.



La Comisión Electoral, encabezada por el periodista José Tejada Gómez, hizo pública el pasado miércoles la lista preliminar de votantes, que le suministró el Comité Ejecutivo, dirigido por el periodista Jorge Ramos, limitando a 151 personas para votar, de un total de 240 acroartistas. “Tradicionalmente, desde su fundación en 1984, todos los miembros de Acroarte, sin excepción, ejercen el voto, y ahora para este proceso se han establecido requisitos y condicionalidades para que los que son pasivos no puedan votar”, expresó Baldera. “Resulta muy extraño que la Comisión Electoral exija a los pasivos una carta que explique su situación, y así analizar cada uno de estos casos para ver si aplica para votar, la cual deben entregar de manera personal o enviarla vía email escaneada, porque de lo contrario no se le acepta”.



“Hemos observado mucha rigidez por parte de la Comisión Electoral con este tema de los pasivos y esto no habla bien de lo que ha sido la tradición democrática de votación en la institución. Esta actitud de exclusión puede afectar la imagen de Acroarte”, comentó la candidata a la presidencia. Los estatutos de Acroarte establecen en su artículo 20 que todo miembro tiene derecho a “elegir y ser elegido”, y el Reglamento Electoral es claro en ese sentido, cuando en su artículo 22 establece que “la Junta de Elecciones dará una gracia para que todos los miembros, sin excepción ni discriminación, puedan ejercer el derecho al voto, sin que esta gracia implique un saldo total ni en parte de su cuota como miembro de Acroarte”.