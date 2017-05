l Ilustrador, artista plástico… ¿Qué similitud existe entre ambas?



l Encuentro un refugio en todas las disciplinas que practico. Como artista inquieto, no me conformo con una sola cosa y trato de innovar, de reinventarme cada día. Me canso de la repetición y por eso es que trabajo en series pequeñas. Cuando termino una serie la otra es completamente diferente, en forma, medio y concepto. Creo que siempre debemos tratar de hacer algo nuevo a diario, salir de esa zona de confort que nos lleva a la mediocridad. Mis disciplinas artísticas y de diseño se complementan la una a la otra, se fortalecen y conviven juntas. Pero al final todas usan los mismos medios, la única diferencia que les veo es la forma de acercarse a las personas, o a esa persona específica a quien le quieres hablar. Todas me satisfacen por igual y me ayudan a evolucionar cada día.



l ¿Cómo fue tu formación académica, qué recuerdos guardas?



l Mi formación académica empezó con el segundo de mis hermanos. Él siempre fue el artista de la familia y yo me sentaba a su lado a tratar de imitar lo impresionantes caballos que a los 7 u 8 años dibujaba con facilidad. A mí se me hacía bien difícil tratar de hacer algo tan preciso, mis manos nunca han tenido un buen pulso y mis dibujos parecían como si los hubiese hecho una persona con Parkinson. Aun así seguía intentándolo cada día, nunca mejoré mis temblores en las manos, pero con los años pude aprender a apretar suficiente el material que usaba para forzarme a no moverla tanto. Después de graduarme del colegio decidí estudiar publicidad ya que mis padres no me dejaban ir a Chavón antes de tener una carrera o la madurez suficiente. Al mismo tiempo que estudiaba publicidad empecé a trabajar en Young and Rubicam como Copy Writer y Diseñador Gráfico. Estando en la publicitaria mis compañeros se dieron cuenta de mis inclinaciones artísticas y me retaban con propuestas, me daban ilustraciones para hacer, y trataban de que todas las campañas que fuesen relacionadas con algo de arte pasaran de una o cierta forma por mis manos. Al terminar mi licenciatura en publicidad en APEC, decidí renunciar a la publicitaria e ir a Altos de Chavón a estudiar Bellas artes e Ilustración. Después de dos años increíbles de puro arte y crecimiento tanto personal como profesional, recibí una beca para terminar mis estudios en la escuela de Parsons en Nueva York. Allí me especialicé en Ilustración y trabaje durante mis tres años en estudios de diseño y para titanes de la industria del diseño y la ilustración.



l ¿Tu forma de trabajo actual es lo que habías soñado siempre?



l Sí y no. Los sueños van cambiando a medida que vas creciendo y evolucionando. De pequeño quería ser arqueólogo/antropólogo, específicamente en la rama de paleontología. También me gustaba mucho la egiptología y la investigación animal. Desde muy pequeño mis horas de televisión se alternaban entre dibujos animados y documentales en Discovery, National Geographic y History Channel. Lo bueno de estas investigaciones de mi infancia es que de cierto modo, quizás bastante sutil, estas culturas antiguas y esta fascinación por la historia se ven reflejadas en mi trabajo.



l ¿Cómo describirías tu proceso

creativo?



l Mi proceso creativo varía muchísimo. Una pieza o hasta una serie completa se puede basar en una piedrecita que me encontré por casualidad y me acordó a algo, me trajo ideas y me hizo crear. Pero mí día a día es muy importante en la creación de mis obras. Mi hobby número uno es buscar referencias.



l ¿Qué haces para recargar las

baterías creativas?



l Me reinvento. Cambio de técnica, medio. Creo un playlist nuevo en Spotify, me voy a la playa o a la montaña y me paso un tiempo en meditación. Caminar me ayuda mucho también.



l ¿Cuál es el proyecto soñado en el que te gustaría trabajar?



l Me encantaría ser parte del equipo especializado en diseño de personajes para una película animada, ya sea de Pixar, Illumination, o alguna gran casa productora de animación.



l ¿Qué hace que una pieza ilustración sea exitosa?



l Conocer a quien va dirigida. Una buena ilustración creo que es 50% autorretrato, y 50% un retrato de la sociedad o cliente a quien se le estas comunicando el mensaje. La técnica al final es lo de menos. He visto ilustraciones exitosas que las pudo haber hecho mi sobrino de 5 años, e ilustraciones fallidas que tienen la fuerza visual de un Chuck Close, pero aun así no funcionan porque no se conectó suficiente con el concepto, con la sociedad, y al final esto la convierto en una imagen fría y sin sentimientos.

Graduado de Publicidad en la Universidad APEC y de Bellas Artes e Ilustración en la Escuela de Diseños de Altos de Chavón, Luisito Nazario, ilustrador y artista visual dominicano, nos comenta que pasa horas en blogs, en Behance, y navegando en internet en búsqueda de imágenes nuevas, artistas nuevos y viejos, por considerar que esto le ayuda a crear un banco de formas visuales en su cabeza, de conocimientos que más tarde podrá aplicar a su manera. “Mi rutina para empezar una serie es hacer research (investigación) de un concepto o una cosa, y crear un folder en mi computadora que lleno de ensayos, artículos, imágenes e incluso música que me empapa de ese concepto que quiero comunicar”, explica Nazario.



Dijo que algo que siempre hace es tener una libreta de bocetos a mano, “no sólo porque mi mala memoria lo amerita, sino porque me gusta estar en constante movimiento, dibujando, creando de cierta forma”.