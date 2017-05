Piden reactivación caso por muerte de Narcisazo

27/05/2017 12:00 AM - Libonny Pérez

Integrantes de la Comisión de la Verdad protestaron frente a la sede de la Procuraduría General de la República, para exigir la reactivación de la investigación sobre la desaparición de Narciso González.



La viuda de la víctima, Altagracia Ramírez, leyó un comunicado en el cual destacó que “el frente estudiantil universitario Narciso González, coherentes con el pensamiento y acción de Narcisazo de asumir las justas luchas del pueblo, estamos integrados al Movimiento (Verde) y hoy vestidos de verde visitamos la Procuraduría General de la República, exigiendo justicia por Narcisazo y fin de la impunidad”.



Indicó que a pesar de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado dominicano que realizara una investigación seria del caso, “el Gobierno no ha hecho nada”.



Ramírez aseguró que han enviado varias cartas al presidente Danilo Medina para que los reciba, pero no han obtenido respuestas satisfactorias.



“El presidente Danilo Medina, quien estudió en la UASD, no puede negar todo lo que pasó: los jefes militares, el helicóptero en el que transportaron a Narciso González, la yipeta que manejaba Rafael Liz Ballester, el tanque de concreto en que metieron a Narcisazo y lo tiraron al mar. Él sabe muy bien quiénes son los responsables”, expresó.



Detalló además que la justicia dominicana ha engavetado el caso Narcisazo, aun existiendo elementos suficientes para proceder judicialmente, como lo son la querella interpuesta por la familia de Narciso, constituida en parte civil y el mandato de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, del 27 de febrero del año 2012.



“Queremos solicitar a todo el movimiento social y político organizado, asumir en sus discursos, en sus acciones, en sus demandas, forzar la justicia dominicana a procesar y condenar a la cárcel a los responsables intelectuales y materiales de la desaparición del profesor Narciso González”, resaltó.