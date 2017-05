Nueve verdades sobre ley financiamiento 911

Cuando los mismos de siempre dudaron de la capacidad de dominicanos y dominicanas de organizar, lanzar y gestionar con éxito el Sistema de Atención a Emergencias 911, nuestro gobierno dijo Sí podemos.



Haciendo de tripas corazón con el poquito dinero del presupuesto nacional y con la solidaridad de países y gobiernos hermanos convertimos el 911 en una CONQUISTA de nuestro pueblo.



Con un millón de asistencias, el 911 atiende a las poblaciones del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Haina y pronto lo hará a toda la Zona Norte de nuestro territorio protegiendo a la mitad de todo el pueblo dominicano.



Sin embargo, este servicio que es, como dijimos, una conquista de nuestro pueblo, tiene un costo y por tanto necesita financiarse para su permanencia, ampliación y mejora.



¿Dónde buscar ese dinero? ¿Deben aportarlo los ciudadanos que poco tienen y las empresas dominicanas que mucha carga tienen?

La respuesta es NO.



Por amor y respeto al esfuerzo productivo del pueblo dominicano y nuestro compromiso moral con elevar su bienestar, el gobierno puso a sus mejores técnicos a encontrar la solución MENOS gravosa.



¡Y la encontramos! Con la ventaja de que NO toca ni afecta a NINGÚN DOMINICANO, sea empresa o ciudadano.



Se preparó un proyecto de ley que el gobierno dominicano envió para su aprobación al Congreso. Los DIPUTADOS lo entendieron perfectamente y por eso la APROBARON en dos lecturas y la remitieron a los senadores para que lo aprueben y lo conviertan en ley.



En esta situación estamos, a tiro de hit de tener una excelente ley cuando, inexplicablemente, se han propalado increíbles MENTIRAS para confundir o debilitar la determinación de senadores y de nuestro pueblo sobre el financiamiento al 911.



Y claro está, el gobierno tiene el deber moral de decir no sólo la VERDAD, sino las 9 VERDADES sobre esta ley.



1. Tasa propuesta SÓLO APLICA a llamadas DESDE el extranjero.



2. Quien llama DESDE FUERA, así como quien RECIBE LLAMADAS en República Dominicana NO TIENE costo adicional.



3. NO es un IMPUESTO a las EMPRESAS DOMINICANAS de TELECOMUNICACIONES.



4. Este sistema se está IMPLEMENTANDO en otros PAÍSES y el COSTO de esta tasa fija lo ABSORBE el MAYORISTA INTERMEDIARIO de las telecomunicaciones.



5. El mercado MAYORISTA que COMPRA y VENDE MILLONES DE MINUTOS y que OBTIENE GANANCIAS cercanas al 500 % TIENE MARGEN para ABSORBER este COSTO SIN AFECTAR a otros actores.



6. En NINGÚN CASO la tasa será pagada por alguna persona física o jurídica DOMINICANA, ni NINGÚN CIUDADANO u OPERADORES de TELECOMUNICACIONES DOMINICANOS.



7. NO viola NINGÚN tratado con la OMC ni con el DR-CAFTA.



8. NO implica doble tributación.



9. Dotará al Indotel de un mecanismo de CONTROL y LUCHA contra el FRAUDE en las telecomunicaciones en beneficio de la República Dominicana.