Herrera disfruta de su rol tras larga espera

Así como un niño acaricia un bate de béisbol cuando llega a sus manos por primera vez, así Kelvin Herrera abrazó la oportunidad que le dio Kansas City de ser su cerrador.



Oriundo de Tenares, Herrera tuvo que esperar cinco temporadas para poder heredar el trono dejado por Wade Davis y Greg Holland.



“Estoy muy contento con la oportunidad. Yo estaba esperando este chance por cinco años. Espero hacer mi trabajo, como lo he estado haciendo los últimos años”, manifestó Herrera a elCaribe.



Herrera era parte de ese trío dominante que incluía a Davis y Holland en las Grandes Ligas y que se coronaron en la Serie Mundial 2015 contra los Mets de Nueva York. Ahora los Reales han puesto mucha fe en el quisqueyano esta campaña, luego de intercambiar a Davis a los Cachorros de Chicago en la temporada muerta y de tomar la decisión de no volver a firmar a Holland.



“Yo aprendí bastante de ellos. Ellos tuvieron su oportunidad y son excelentes cerradores. Pero yo por aquí estoy haciendo mi trabajo y siguiéndole los pasos a ellos”, expresó Kelvin acerca de sus antiguos compañeros de equipo.



Dicha oportunidad lo motivó a integrarse más temprano al equipo y a descartar la posibilidad de representar nuevamente a la República Dominicana en el pasado Clásico Mundial de Béisbol.



“Empecé en Arizona temprano, yo sabía lo que me esperaba, trabajé mucho en mi mecánica. También, hablé con el jefe, Moisés (Alou). Le dije lo que me estaba pasando, él me entendió. Y como me dieron la oportunidad, no quería empezar mal, y quería trabajar lo que quería con el equipo”, sostuvo Kelvin, quien terminó con efectividad de 2.75, propinó 86 ponches y solo permitió 23 carreras en 72 entradas en el 2016.



El gerente general de los Reales, Dayton Moore, se sintió bastante seguro con encomendarle ese nuevo desafío a Herrera después de los cambios que hizo durante las reuniones invernales. “Si tienes a este relevista con el que puedes contar siempre, puedes construir un buen relevo a su alrededor, y eso es lo que tenemos con Kelvin”, dijo Moore.



A pesar de haber comenzado concediendo cinco cuadrangulares a inicios de la campaña y una elevada efectividad de 4.26, ya el derecho dominicano está haciendo los ajustes para ser más efectivo.



“La mecánica la tuve que arreglar, porque estaba un poco fuera de como yo lanzo, de mi ángulo de lanzar. Pero ya con Dios por delante estaré haciendo mejores lanzamientos”, dijo Kelvin, quien logró 16 salvamentos la temporada pasada, mientras Davis se encontraba en la lista de lesionados.



El serpentinero, quien entra a su séptima campaña en Las Mayores con Kansas, dice no sentir presión ante el nuevo rol que está desempeñando y valora la gran confianza que ha depositado en él, Ned Yost, dirigente del conjunto.



“Al final del día, es una entrada más. Después de ti, muchas veces no hay más juegos, si tú haces tu trabajo, se acabó. El equipo gana. Creo que hay un poco más de adrenalina, pero sigue siendo el mismo episodio con tres outs”, agregó Kelvin.



La ausencia de Yordano Ventura

Para nadie es un secreto, que ahora el camerino de los Reales no luce igual, ya que se siente el vacío de un jugador como Yordano Ventura, que con sus chistes y ocurrencias hacía que todos se virarán a ver lo que estaba haciendo, y más allá de ser un as en la rotación de Kansas y, a veces, por los incidentes en los que estaba envuelto, era un gran compañero.



“Ese muchacho era uno de los mejores abridores que nosotros teníamos. Obviamente, nos ha afectado mucho, pero tenemos que usar eso de motivación para seguir adelante”, manifestó Kelvin, quien cada vez que se sube al montículo trata de honrar la memoria de su fenecido compañero. l