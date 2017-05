Emiten orden de arresto contra Tommy Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco

29/05/2017 09:42 AM - Darli Leocadio

Las órdenes de arresto que emitió el juez Francisco Antonio Ortega Polanco, del Juzgado de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada de la Suprema Corte de Justicia, por el caso Odebrecht, incluye a tres legisladores. Por el caso ya han sido arrestadas al menos ocho personas y hay 15 imputados .

La instancia incluye a los senadores Julio César Valentín, de Santiago de los Caballeros; Tommy Galán, San Cristóbal, y el diputado por el Distrito Nacional, Alfredo Pacheco.

Por su condición de legisladores, los tres gozan de inmunidad parlamentaria.

Por el caso, ya se encuentran detenidos Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y Víctor Díaz Rúa, ex ministro Obras Públicas.

También Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales –CDEEE-; Andrés Bautista, ex presidente del Senado y actual presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno -PRM-; el ex diputado Ruddy González y Ángel Rondón.

Además Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Nacional de Aguas Potable -Inapa- y César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales -CDEEE- y dirigente del PRM. Todos están en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La instancia del magistrado Ortega tiene fecha del pasado viernes.

Está previsto que a las 11:00 de la mañana este lunes la Procuraduría dará una rueda de prensa en torno a los detenido. De igual modo, el Partido Revolucionario Moderno-PRM- tendrá una rueda de prensa a las 10:00 A.M, la cual será presidida por Alfredo Pacheco.