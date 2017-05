En la Novia del Atlántico ya no se baila en la calle. Ahora los conciertos multitudinarios se brindan desde un moderno anfiteatro, donde el público disfrutó por segunda vez de la plataforma musical “Puerto Plata es Alegría”



Seis figuras trascendentales del merengue, la bachata, la salsa y el reggetón atrajeron a miles de personas que atestaron el escenario desde las 8:30 de la noche, bajo la organización de Emporio Luis Medrano, el Ministerio de Turismo, la alcaldía de Walter Musa y el apoyo de las organizaciones que agrupan el sector hotelero, cultural, social y las juntas de vecinos.



Era de esperarse la avalancha de personas, con una cartelera que abrió al ritmo del sonido “bomba” de los Hermanos Rosario, orquesta que dedicó su presentación a las madres dominicanas.



Con un cancionero de éxitos viejos y nuevos, Rafa Rosario alineó la orquesta durante unos 40 minutos y puso a disfrutar con temas como “Los hombres de da”, “Rompe cintura”, “Moviendo la cadera” y “Quiero que me des un like”, entre otros.



Minutos después, Julio Clemente anunció a los líderes de Banda Real. Los ganadores del Premio Soberano 2017 como “Agrupación Típica del Año” estaban en su terreno y no tardaron en brindar una actuación muy convincente, con un sonido de calidad e interpretaciones que la fanaticada coreaba de principio a fin.



El merengue sumó otra de las más atractivas propuesta de la noche que logró el aplauso reiterado de la multitud, desde que el hijo de Puerto Plata, el maestro Bonny Cepeda, y su hermano Richie subieron a la tarima circular para deleitar con “Ay doctor”, “Cuarto de hotel”, “Una fotografía”, “Asesina” y “Me tiene chivo”, entre otros que fueron aderezados por una orquesta que actualizó el sonido ochentoso de estos clásicos.



En la segunda versión de “Puerto Plata es alegría” tampoco faltó la salsa de un artista que ha regresado por más a los escenarios. Con una voz impecable, David Kada logró poner el público a sus pies con una cadena de éxitos que lo llevaron a la cima desde que saltó a la industria como solista. En su repertorio incluyó su nueva propuesta “Tu no eres la buena”, la cual lo ha posicionado otra vez en la industria discográfica.



También estuvo presente en la cartelera el sonido que enloquece a la juventud de estos tiempos. Los aplausos y los gritos recibieron a uno de los ídolos del momento de la música urbana, Shadow Blow, quien demostró por qué es merecedor del premios Soberano que sumó este año.



Con la presentación de Michael Miguel y Julio Clemente, la noche terminó en alto, entre euforia, coros, baile y muchos aplausos que provocaron los éxitos del “cacique”, Raulín Rodríguez, hasta la una de la madrugada del domingo. Su fórmula fue una mezcla de sus bachatas más aclamadas, como “Nereida”, “Esta noche”, “Pide”, “Cómo serás tú”, “Margarita”, “Que me la devuelva”, “En un cuarto dos amantes” y “Ay ombe”, y su sorpresa fue presentar en escena a su esposa y dos de sus cuatro hijos para rendir tributo a las madres dominicanas y de otros países.l

Un equipo que dio la batalla



Hay que resaltar que el escenario, con una pantalla gigante en su interior y varias en los laterales y frente, torres de sonido, pirotecnia y más de 200 luces inteligentes, eran otro espectáculo pararelo.



Con la logística, producción y coordinación del Emporio Luis Medrano y un equipo de expertos en el manejo de eventos multitudinarios, lograron una excelente organización del concierto que contó con el respaldo de la presidencia de la República, el Ministerio de Turismo, Presidente, Barceló, Pepsi y, energizante 911.