Love y los Cavaliers no temen a Warriors

Independientemente de que en Las Vegas y el Índice de Porcentaje de Baloncesto de ESPN da a los Cleveland Cavaliers como ‘víctimas’ de Golden State Warriors para las Finales de la NBA, Kevin Love no lo ve desde esa perspectiva.



“La cosa entera de los perdedores es gracioso para mí, porque, sí, al final del día estamos defendiendo nuestro título”, dijo Love el sábado después de la primera práctica de los Cavs de cara al primer partido del jueves.



“Estamos tratando de repetir lo que es tan difícil de hacer, creo que lo utilizaremos como combustible, lo utilizaremos como motivación. No me siento como si estuviéramos perdidos, coincidimos bien con ellos y creo que dirían lo mismo de nosotros “.



En Las Vegas tienen a Golden State como favorito -260 en comparación con Cleveland, +220. El BPI de ESPN dice que los Warriors tienen un 93 por ciento de posibilidades de ganar la serie.



Habla el dirigente

El propio LeBron James dijo dos veces que los Warriors han sido el mejor equipo de la liga durante los últimos tres años y se refirió a ellos como una ‘bestia’.



En ese sentido, el entrenador de los Cavs, Tyronn Lue, dijo que la idea de que los Cleveland no sean favoritos al título lo tomarán como motivación para prepararse para las Finales.



“Estar en la Final es de la NBA es suficiente motivación, solo no te preocupes por lo que dicen en Las Vegas o lo que la gente está diciendo sobre los perdedores. No estamos usando eso como una excusa, tenemos que salir y jugar. Nuestros objetivos se fijaron al principio de la temporada, y eso es para ganar un campeonato, así que eso es en lo que estamos enfocados “.



El objetivo de los Warriors, por supuesto, es también ganar y conseguir un segundo título para la franquicia en tres años contra Cleveland.



Solo el delantero de Golden State, Draymond Green, lo expresó con palabras mucho más fuertes cuando dijo a David Aldridge de NBA.com en octubre que quería “destruir” y “aniquilar” a los Cavs si se enfrentaban por un campeonato.



“Él es competitivo”, dijo Love sobre Green. “Quiero decir que es uno de los jugadores más competitivos de la liga; es un tipo que dijo que nos quería, y nos tiene a partir del próximo jueves”. añadió el delantero de los Cavs.