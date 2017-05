Con madrugonazo iniciaron arrestos por caso Odebrecht

La Procuraduría General de la República solicitará este martes, ante el juez especial de la Instrucción designado por la Suprema Corte de Justicia, Francisco Antonio Ortega Polanco, medida de coerción, consistente en prisión preventiva de 18 meses, contra los 14 implicados que aparecen en la lista de Odebrecht.



A las 5:00 a.m. de ayer, vecinos de la Torre Caney avistaron a efectivos policiales ingresando al edificio. Realizaban un procedimiento para la captura del empresario Ángel Rondón Rijo, quien fue el primer detenido.



De forma paralela, se desplegaron comisiones por distintos puntos de la ciudad y también se apresó a César Sánchez, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez Hernández, Temístocles Montás, Máximo De Oleo, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González y Víctor Díaz Rúa, quienes permanecen recluidos en la cárcel de Ciudad Nueva.

En el caso de los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán y el diputado Alfredo Pacheco, se espera por la decisión en torno a la solicitud del levantamiento de su inmunidad para que sean sometidos a la Justicia.



¿Qué delitos se les imputan?



A los implicados se les acusa de delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, sustracción de fondos públicos, desfalco, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y asuntos incompatibles con la calidad de funcionarios públicos.

El procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, explicó a través de una declaración de prensa, los detalles de la investigación ,que duró seis meses, y a través de la cual se interrogaron a 35 personas, se realizó un allanamiento a la sede de Odebrecht en el país y se firmó un acuerdo entre el Ministerio Público y la empresa. En el documento, la empresa se comprometió a suministrar los nombres y demás detalles de las personas que fueron sobornadas y al pago de 184 millones de dólares como duplo del monto sobornado.



Con ello la empresa logró la extinción penal de sus sucursales, subsidiarias, accionistas, directores, gerentes y empleados directos de Odebrecht.



“En total estaremos sometiendo a la Justicia a 14 personas en lo que podemos calificar como un hecho sin precedentes en nuestro país, si tomamos en cuenta los montos involucrados, la multiplicidad de presuntos delitos y de autores, así como también las posiciones de poder que han ocupado los involucrados”, dijo.



Resaltó que las órdenes de arresto se emitieron en contra de cada una de las personas que aparecen en los documentos de Odebrecht y del Ministerio Público de Brasil, sin excepción.



“Como podrán comprobar los documentos que estarán disponibles a la mayor brevedad posible en el portal del Ministerio Público de Brasil al cual, por razones de oportunidad y de transparencia, hemos colocado un enlace directo desde de nuestra página web, ustedes podrán ver que están todos los que son, y son todos los que están”, aseguró.

Será conocido por la SCJ



Rodríguez aclaró que no en todos los casos el modus operandi fue el mismo, ni todos los imputados participaron de los mismos hechos o en el mismo período de tiempo, por lo que cada caso, aunque todos están relacionados con el entramado general de sobornos y corrupción orquestados por Odebrecht, tienen sus particularidades.



“Los imputados sin inmunidad parlamentaria se encuentran actualmente bajo arresto o en proceso de arresto, a solicitud de la Procuraduría General de la República, teniendo en cuenta que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de perseguir y someter a la Justicia como lo estamos haciendo. Sin embargo, a partir de hoy está en manos de los jueces aceptar o rechazar esa solicitud”, aclaró.



Alertó que son los jueces quienes van a decidir si luego del apresamiento y de la solicitud de medida de coerción, los dejan o no en libertad.



“Les informo que el proceso judicial del caso Odebrecht será conocido por la Suprema Corte de Justicia, dado que algunos de los implicados son senadores y diputados y ministros activos, a quienes nuestra Constitución en su artículo 134 otorga un privilegio de jurisdicción. Por tanto, conforme a la ley, debe ser la Suprema quien juzgue a todos los imputados con jurisdicción privilegiada, arrastrando a esa corte a los demás imputados”, mencionó.



Rodríguez recordó que ya fue apoderado un juez de la instrucción especial de la SCJ, quien conocerá la solicitud y será el encargado de decidir si le confirma a los imputados la prisión preventiva que solicitarán o si por el contrario los deja en libertad mientras la investigación continúa o si establece otro tipo de modalidad de coerción.



El titular del Ministerio Público hizo un llamado a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, para que levanten la inmunidad parlamentaria de los legisladores, a quienes el Ministerio Público y la empresa Odebrecht señalan de haber recibido los sobornos.



Al referirse a la solicitud de declaratoria de complejidad del caso, explicó que esto les permitirá tener mayores medios de pruebas en un plazo razonable, para profundizar las investigaciones. “Desde el pasado 21 de diciembre hemos trabajado sin descanso de manera firme y rigurosa, para que el pueblo dominicano conozca la verdad y para que se haga justicia. A estos fines formamos un equipo multidisciplinario con expertos de la propia Procuraduría, técnicos independientes, asesores externos, fiscales y procuradores, junto al equipo de la magistrada Laura Guerrero y la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa.(PEPCA), contando además con la colaboración del Departamento de Justicia de los EEUU y el MP de Brasil”, recordó.



Resaltó que en la elaboración del expediente participaron más de 30 especialistas en distintas áreas, quienes luego de cientos de horas trabajando lograron concluir la primera fase de la investigación, presentando un caso sólido y sin fisuras.



“Este es sin duda un caso complejo con muchísimas ramificaciones y que involucra una importante cantidad de contratos. Hablamos de 17 obras realizadas a lo largo y ancho del país por más de 13 años, con decenas de personas responsables”, mencionó.



El Procurador destacó que la investigación se desarrolló siguiendo dos líneas de trabajo: una externa y otra interna y fue enfático en asegurar que el MP seguirá investigando antes de presentar formal acusación contra los imputados.



“Este plazo nos permitirá seguir profundizando el caso y quizás identificar otros delitos e imputados, tarea en la cual queremos que la sociedad dominicana también participe”, resaltó.



Para ello puso a disposición el portal web de la institución, donde la ciudadanía podrá suministrar información que permita seguir profundizando en las investigaciones y garantizar que los responsables reciban sanciones.



“Con la investigación que realizamos contamos con indicios serios y graves para sostener que no sólo se han violado diferentes leyes, sino que, además, hay personas que tienen patrimonio proveniente de actividades ilícitas”, alertó.



Por último, dijo que necesita que la ciudadanía le acompañe y le dé su apoyo. “La lucha contra la corrupción y la impunidad no ha terminado, ni mucho menos. Apenas iniciamos”, expresó.

Arzobispo espera lleguen hasta el fondo del caso

El arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, Freddy Bretón, consideró positiva la actuación del Ministerio Público con los arrestos contra los presuntos implicados en el escándalo de soborno de Odebrecht y dijo esperar que se llegue a las últimas consecuencias.



El religioso consideró que aquellos que tengan responsabilidades penales deben responder ante la Justicia, aunque tiene la impresión de que el proceso de detención se hizo con una sobreactuación. “La protesta mía venía por el cantaleteo de las listas inventadas, porque creo que no hay derecho a jugar con la dignidad de las personas, e incluso, ya es una mancha grande, que lo citen a usted a un tribunal. Hay gente que de verlo caminando para allá, lo da por condenado y eso es una injusticia muy grande”, expresó. Además, entiende que la sociedad no puede jugar a condenar al que no ha sido condenado.