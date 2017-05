Fuerte vigilancia policial en la Suprema previo a coerción a acusados Odebrecht

30/05/2017 10:10 AM - Juan Reyes

Un amplio despliegue policial hay este martes en torno al edificio que aloja la Procuraduría General de la Republica y la Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde en las próximas horas le conocerán coerción a los acusados en el caso Odebrecht.

Por el caso, ayer fueron detenidas diez personas, incluyendo un funcionario , exfuncionarios y exlegisladore.

El Ministerio Público pedirá un año y seis meses de prisión para los imputados.

Por el caso, están detenidos Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y Víctor Díaz Rúa, ex ministro Obras Públicas.

También Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales –CDEEE-; Andrés Bautista, ex presidente del Senado y actual presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno -PRM-; el ex diputado Ruddy González y Ángel Rondón.

Además Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Nacional de Aguas Potable -Inapa- y César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales -CDEEE- y dirigente del PRM. Todos están en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.