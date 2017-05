“El aguilita” Jochy Taveras es dado de alta tras operación de tumor

Santiago. - Jochy Taveras, quien caracteriza “El aguilita", la popular mascota de las Águilas Cibaeñas en la pelota dominicana, fue dado de alta, tras una intervención quirúrgica en la que le fue extirpado un tumor de fosa posterior.

El neurocirujano Adriano Valdez Russo, quien encabezó el grupo médico que realizó el proceso quirúrgico en el Homs, se mostró satisfecho y optimista de los resultados, citando que Taveras es en un excelente y fuerte paciente lo que ayudará a su recuperación rápida.

Valdez Russo es vicepresidente del Consejo Directivo de las Águilas Cibaeñas y desde que conoció el caso lo tomó como una de sus prioridades.

De igual modo, Winston Llenas, presidente de los aguiluchos, se mostró regocijado por la noticia, citando a el aguilita como “un apreciado activo del conjunto que representa al Cibao en la pelota criolla”.

“Se había hablado de que era un tumor en el cuello, en realidad era tumor de fosa posterior en el cerebelo que estaba obstruyendo la circulación del líquido, del cerebro generando hidrocefalia, y haciendo presión a la cabeza”, dijo en términos médicos el doctor Valdez Russo

Más adelante indicó que el tumor era de aspecto benigno y resultó un hemangioblastoma, que fue extirpado por completo.

” No tuvo problemas en el procedimiento, todo se desarrolló bien de acuerdo a la gravedad del caso”, precisó

“Jochy está haciendo su vida normal, habla, camina, come y entrará a un proceso de rehabilitación, para regresar a su estado normal. El proceso tendrá una duración de dos meses. Si sigue bien como va en estos momentos, y no hay razón para que no sea así, tendremos Aguilita en octubre”, explicó el doctor Valdez Russo

“Las Aguilas Cibaeñas costearon todo el proceso médico, sin incluir mis honorarios como médico, que ha sido el aporte nuestro para este ser especial”, dijo el galeno.

“Para mí fue un honor haber podido ayudar a un ser humano extraordinario como es Jochy Taveras, ojalá que las gentes conozcan más de este hombre extraordinario que está detrás del personaje que ejecuta en el estadio durante los juegos de las Águilas “.

Y al final expresó” Es muy fuerte, muy decente, es uno de los mejores pacientes que hemos tenido en el Homs”

LLENAS CONTENTO

De su lado el presidente de las Águilas Cibaeñas Winston Llenas se mostró contento con los resultados y dijo que augura un pronto restablecimiento de Jochy Taveras.

“Es nuestro mejor deseo tenerlo de nuevo haciendo sus travesuras en el terreno, esas cosas que hacen más atractivo el espectáculo para la fanaticada que viene al estadio y que ha estado muy pendiente de él”, precisó.