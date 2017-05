Lenín Moreno: Assange seguirá en embajada

Quito. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno definió al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, como un hacker y dijo que rechaza eso, pero que podrá seguir como asilado en la embajada de Ecuador en Londres. En un mensaje de Twitter enviado a The Associated Press desde la cuenta de Assange, éste dijo: “publicar pruebas de corrupción no es hackear. Soy periodista y editor. Ni siquiera EEUU me tilda de hacker”.



En un diálogo con periodistas en el palacio de gobierno, Moreno precisó que respeta “la condición en la que está (asilado), la condición de respeto a sus derechos humanos”. Sin embargo, Moreno convocó a Assange, como lo hiciera cuando asumió el poder la semana pasada, a que no haga comentarios ni intervenga en política interna de Ecuador o de otros países.



Y aunque Assange lleva casi cinco años bajo la protección de aquella embajada, escribió el viernes en su cuenta de Twitter: “los ecuatorianos pueden estar seguros de que, si WikiLeaks obtiene pruebas de corrupción en Ecuador, las publicará” y argumentó que la constitución ecuatoriana otorga a los refugiados el pleno ejercicio de sus derechos.