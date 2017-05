Marcha Verde dice que faltan implicados

El Movimiento Marcha Verde dijo ayer que resulta pequeña la lista de los involucrados en los supuestos sobornos del caso Odebrecht, por lo que llamaron a la ciudadanía a permanecer vigilante. Aunque considera importante las detenciones de este lunes, la Marcha Verde entiende que es sospechoso que entre los arrestados no se incluyera a ningún funcionario relacionado al contrato de la planta de generación Punta Catalina, cuando la confesión de los sobornos en el país incluye desde el 2001.



Jhonatan Liriano, activista del movimiento, indicó que en el país no hay cárcel preparada para la lista larga que está esperando el pueblo dominicano, según las informaciones que ha recibido de Brasil.



“Exigimos que se investigue a todo el mundo sin excepción alguna. Exigimos que se investigue al presidente Danilo Medina que es la persona promotora del contrato de la planta Punta Catalina, que hay denuncias serias y muy responsables de que está sobrevaluada cerca de mil millones de dólares y todavía no se ha dado un paso para investigar”, dijo Liriano.



Asimismo, expresó que la esperanza de la Marcha Verde no está puesta en el Ministerio Público ni en el presidente Medina, sino que su esperanza está puesta en el corazón todos los hombres y mujeres que se están movilizando para que el caso Odebrecht sea el fin de la impunidad en el país.



Documento



El documento leído en rueda de prensa en el parque Independencia indica que “este es el primer resultado de la movilización ciudadana pacífica, contundente y ejemplar. La marcha verde seguirá movilizándose hasta que sean sometidos y condenados todos los involucrados en ese caso histórico de corrupción”.



Sostuvo que el cúmulo histórico de archivos, reenvíos y dilaciones indebidas frente a los casos de corrupción producen a la ciudadanía absoluta desconfianza en el sistema judicial.



“Hacemos un llamado a mantener el activismo ciudadano en las calles, los espacios públicos, los medios de comunicación y las instituciones, exigiendo un proceso judicial independiente y responsable”, dice el comunicado.



Recordó que no habrá justicia plena hasta que no sean condenados todos los responsables de los delitos de sobornos, sobrevaluaciones de obras, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas electorales.

Movimiento invita a la próxima marcha

El colectivo aprovechó para invitar a toda la ciudadanía de corazón verde a la gran Marcha de la Región Este el próximo domingo 11 de junio, en la provincia San Pedro de Macorís. “El despertar ciudadano se volverá a expresar con mucha contundencia en este nuevo encuentro cívico, pacífico y ejemplar. Caminaremos ahora con más fuerza que nunca, juntos hacia un país sin impunidad”, indicó el documento leído por Melisa Nicolás.