Pacheco y Valentín niegan acusaciones

Los expresidentes de la Cámara de Diputados que están siendo acusados de recibir sobornos por parte de Odebrecht negaron estar vinculados al entramado de corrupción y afirmaron su inocencia. Así se expresaron por separado Alfredo Pacheco, quien actualmente es vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno, y Julio César Valentín, senador por Santiago.



Pacheco durante una rueda de prensa la mañana de ayer informó que solicitará hoy al Pleno de la Cámara el despojo de su inmunidad parlamentaria para defender su inocencia y reputación.



El legislador aseguró que no fue sobornado ni que robó mientras estuvo al frente de la Cámara Baja desde agosto de 2003 a agosto de 2006.



“Sé que esta situación afecta considerablemente mi credibilidad y la marca Alfredo Pacheco, que con tanto esfuerzo he logrado y mantenido, mientras los que gestionaron, contrataron, administraron y ejecutaron los proyectos están por ahí muy tranquilos, sin ser señalados por el órgano acusador, rompiendo las reglas para hacer justicia”, dijo.



Pacheco aclaró que la rueda de prensa fue a título personal no del bloque de su partido, aunque más de una docena de legisladores le acompañaron en muestra de solidaridad. Asimismo informó que apoderó a su abogado, “un joven desconocido llamado Ángel Encarnación”.



Pacheco habló, además, de lo difícil que es para él y su familia “ser involucrado de manera injusta en este escandaloso expediente”.



En tanto que el senador Valentín a través de un comunicado aseguró que no tiene ninguna relación con el caso y demandó de las autoridades que revisen el historial de su patrimonio.



El senador peledeísta afirmó que está dispuesto a acudir a cualquier escenario a reafirmar su inocencia. “Como ciudadano estoy sujeto a la ley y tengo la convicción de que como legislador me debo a ella. En mis más de 20 años de trayectoria pública he demostrado un apego irrestricto al mandato de las leyes y normas. Por eso y por ser un abanderado de la institucionalidad y la rendición de cuentas estoy dispuesto a acudir a cualquier escenario a reafirmarlo”, dijo Valentín.



Aseguró que no alberga “temor alguno porque la verdad siempre sale a flote y por ella lucharé”.



El senador mencionó como prueba de su compromiso con la transparencia, las iniciativas que ha sometido en esa dirección. “He sometido proyectos de ley de extinción de dominio para el decomiso de bienes producto del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, así como el proyecto de Fiscalización del Congreso Nacional, el de la Función e integridad pública y el de declaración jurada de patrimonio”, expuso.



Pide retiren inmunidad



El diputado por Alianza País, Fidelio Despradel, solicitó a la Cámara de Diputados y al Senado el retiro de la inmunidad parlamentaria de los legisladores sometidos a la Justicia por el caso Odebrecht.



También consideró que los senadores Reinaldo Pared Pérez y Cristina Lizardo deben ser puestos a la disposición de la Justicia, para despejar toda duda sobre la legitimidad y la idoneidad del actual cuero legislativo.