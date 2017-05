Saldaña y Del Toro inauguran “Guardianes” en parque Disney

30/05/2017 12:00 AM - El Caribe

Disneylandia inauguró una nueva atracción: “Guardians of the Galaxy, Mission Breakout!”, inspirada en el éxito taquillero, del mismo nombre, protagonizado por Chris Pratt y la dominicana Zoe Saldaña. La atracción, la primera de Disney basada en estas películas de Marvel, abrió al público en el Disney California Adventure Park en Anaheim. Ofrece numerosos despliegues visuales y de audio, comenzando con una estatua de dos metros (8 pies) del rimbombante personaje de Benicio Del Toro, “The Collector”, que saluda a los visitantes al arribo.



El actor puertorriqueño, dijo que la estatua, que vio por primera vez dentro de la atracción es surrealista y que se ve muy bien en ella. También Saldaña asistió a la inauguración.

La atracción queda en una torre de 55 metros (183 pies) transformada en una prisión en la que The Collector tiene detenidos a los “Guardianes de la Galaxia”, manteniendo el tono de las películas, la música y el humor irreverente.