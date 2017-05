Abinader pide que nadie quede fuera del proceso

El excandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, instó a que no se quede fuera del proceso ninguno de los involucrados en los supuestos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. “Que no se quede nadie y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Eso se lo digo porque la sociedad va a seguir luchando por eso, porque esto tiene que ser un caso para que la República Dominicana cambie, porque este no es un problema de un hombre y una mujer, este es un problema de un sistema que tiene que cambiar”, dijo.



“Estamos diciendo que este caso está incompleto y que por una vez y por todas se presenten las pruebas reales, porque no se han presentado las pruebas”, insistió.



Abinader abogó que sometan a la justicia a cualquier dominicano que sea culpable en el caso, sin importar de qué partido sea.



“Ahora que estén todos los que son”, manifestó el político, tras visitar a los dirigentes del PRM que se encuentran presos por el caso en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.



Llamó a que en el proceso se haga “justicia completa, una justicia real, no parcializada”.



De su lado, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, denunció que la acusación que pesa en su contra sobre la vinculación con los sobornos de la empresa Odebrecht, es un juicio político y no legal. Así lo expresó mediante un mensaje emitido por uno de los abogados del PRM que refuerzan su defensa, Miguel Campos.