“Misión Estrella” saca de adentro para valorar guionistas

El cine dominicano continúa apostando y abriendo camino para el crecimiento y desarrollo del talento joven. En esta ocasión, con Misión Estrella se busca crear un nuevo precedente en la historia cinematográfica local mezclando el drama y la aventura con la comedia, siendo este último género el más popular en el país.



De la nueva cinta de Unicornio Films y Fernando Báez, la cual llegará a las salas el próximo 15 de junio, se destaca principalmente el guion, extraído del concurso “Sacando de adentro”, en el que participaron 92 guionistas, donde resultaron ganadores Rocío Priano y René Mencía.



El director de la cinta, Fernando Báez, destacó que este tipo de propuestas, en las que la comedia no es el tema principal, solo se pueden llevar a cabo con apoyo e inversión de empresarios que motivan a hacer películas de contenido, que no necesariamente tienen que ser moralistas ni religiosas. “Sencillamente de contenido... Y este es el caso de Misión Estrella, una película como resultado de un guion ganador de un concurso de guiones que se celebró el año pasado. Yo siento que realmente pone de manifiesto que podemos hacer películas donde se incursione en el género de comedia, pero teniendo un drama serio, una puesta en escena de altura, que tenga el calibre para competir con grandes cintas”, explicó el también productor.



Tanto Báez como Luis Sena, asesor de contenido de Unicornio Films, coincidieron en que Misión Estrella puede ser considerada como un aporte a la sociedad, ya que es un llamado a la reflexión porque trata temas que no se alejan de la realidad común y que apela a los valores que actualmente “se están perdiendo”.



“Falsos dioses”



Misión Estrella trata la historia de un reality show internacional que llega a la República Dominicana, en el que se pone en la pantalla grande al cantante Silvio Mora y a Sheilyn Sosa, quienes resaltaron la oportunidad que están recibiendo nuevos talentos en su intención por formar parte de la industria cinematográfica.



Hony Estrella, quien también funge como patrocinadora, al referirse al personaje que interpreta (“Yahaira”), una asistente de producción argentina, destacó que el filme deja varios mensajes, pero en especial mencionó uno: “parte de la esencia de esta película es ver cómo nosotros a veces admiramos a tanta gente, cómo tenemos falsos dioses, ídolos de barro y que son casi como esfinges que de lejos se ven perfectas y cuando te acercas ves las grietas, creo que es lo más interesante”.



Uno de los que coincidió con esta idea es el protagonista Javier Grullón, quien encarna a “Teo”. “Esta cinta lo que te muestra es que realmente hay falsos dioses y si tú no te acercas a lo más importante que tú tienes y vale algo para ti, que es la familia, no echas pa’lante”, agregó.



Grullón puntualizó que el guion de esta película, además, deja claro que aunque todas las personas tienen sueños específicos en la vida, van descubriendo en el camino que los mismos se transforman en otras cosas.



El comediante Tony Pascual “Pachulí” y el actor Vladimir Acevedo, quien es el antagonista de “Teo”, resaltaron que el guion de Priano y Mencía tiene un mensaje familiar y de amistad con un equilibrio entre el drama y la comedia; mientras que Sosa, De León y Cruz coincidieron en que la importancia de todo buen libreto está en dejar un mensaje y que el de Misión Estrella, “está lleno de valores, enseñando a luchar por los sueños sin sacrificar las cosas importantes”.



Según datos ofrecidos por la Dirección General de Cine (DGCine), el filme de Fernando Báez contó con presupuesto de RD$ 58,118,630. Fue Rodada en Villa Juana, Santo Domingo, y en Jarabacoa.

Caras distintas para un drama de aventura

Misión Estrella es una producción cinematográfica protagonizada por Javier Grullón y Akari Endo, en la que además participan Anthony Álvarez, Melymel, Hony Estrella, Deyvy de León, Raeldo López, Silvio Mora, Tony Pascual, Mario Peguero, Shailyn Sosa, Vladimir Acevedo, Danilo Reynoso, Francis Cruz, Oscar Carrasquillo y Geisha Monte de Oca, entre otros. Cuenta la historia de Teo, quien está obsesionado con la fama lograda por su ídolo “Argenis”, presentador del reality. Es por esto que se inscribe en el concurso para lograr triunfos como los de su ídolo, pero, en determinado momento, se tiene que enfrentar con las prioridades de su vida y sus sueños de siempre.

Estreno

“Misión Estrella” llegará a las salas de cine de la República Dominicana el próximo jueves 15 de junio.