“Tributo a damas del merengue” con más fuerza

La orquesta Divas By Jiménez llevó su “Tributo a las Damas del Merengue” a la discoteca Jet Set, en el que renovaron los más populares merengues de todos los tiempos interpretados por mujeres. En el concepto musical, que las colocó en escena hasta la madrugada del martes, no podía faltar la presencia de varias de las protagonistas de la época dorada del merengue, entre ellas Belkis Concepción, Mabel de León, Michelle Flores, Chabely y Grisell Báez.



El homenaje consistió en recordar, con matices vocales y musicales renovados, a los merengues de los años ochenta que grabaron diferentes orquestas encabezadas por mujeres. Desde la época dorada del merengue hasta la actualidad, Divas by Jiménez desempolvó temas que colocaron a muchas cantantes en la cúspide de la popularidad.



El “Tributo a las Damas del Merengue” arrancó con el cancionero de la “Soberana”, Casandra Damirón, para continuar con la historia musical de Milly, Jocelyn y Los Vecinos, agrupación que marcó un precedente en la historia del género de la güira y la tambora a partir de 1975. De la orquesta en la que Milly estuvo durante 20 años interpretaron “Tengo”, “La Guacherna”, “Lo mío es mío” y “Esta noche amanecemos”.



Unos minutos más tarde Divas se detuvo en el fenómeno latinoamericano “Las Chicas del Can”, orquesta formada en el 1981 y que colocó el ritmo en sitiales nunca antes alcanzados fuera del país. La primera sorpresa de la noche fue la entrada de las exintegrantes de Las Chicas del Can: Michelle Flores y Grisell Báez, quienes cantaron “Ta’ pillao” y “Celoso”. “Las Chicas del País”, orquesta que también tuvo su protagonismo en el género merengue en los años 80, no podía faltar de la mano de dos de sus integrantes: Chabely y Mabel de León, quienes junto a Gaby y Luisanna cantaron sin cesar el merengue. “Es el único que se ha atrevido a unirnos después de treinta años”, dijo Mabel de León al momento de interpretar uno de sus hits: “Si tú eres mi hombre”, refiriéndose a Jiménez.



El homenaje a las merengueras incluyó, además, temas de Fefita La Grande, Milly Quezada, Miriam Cruz y “La Mujer de Fuego” Olga Tañón.



Para cerrar con broche de oro la noche, las integrantes de Divas by Jiménez invitaron a escena a Mabel de León, Michelle Flores, Chabely y Grisell Báez para recibir a Belkis Concepción, quien previamente formó la agrupación bajo el nombre de Las Muchachas.

Homenaje a Eunice a Verónica Medina

“Para ser la primera mujer en tener las agallas de decir yo puedo tener una orquesta de mujeres completa, en un tiempo donde dominaban los hombres hay que tener valor, imaginación y mucho coraje”, dijo Henry Jiménez, líder de Divas By Jiménez, al tiempo de darle la bienvenida a Belkis Concepción. De inmediato, Belkis se colocó frente a su piano y junto a la orquesta presentaron “La media María”, del año 1984. Con el tema “Sin él” rindieron tributo a Eunice Betances y a Verónica Medina, fallecidas en el 2014 y 2016, respectivamente, y se despidieron con “Juana la Cubana” invitando a subir a escena a Teresa, quien hace el papel de Juana la Cubana.