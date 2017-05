Margarita Cedeño recibe ganadores de Competencia Nacional de Microsoft 2017

31/05/2017 10:34 AM - Redacción

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, recibió en su despacho a los estudiantes Fernando Rivas (Colegio Don Bosco), Elianny Reyes (Colegio Sagrado Corazón de Jesús), Samuel García (Colegio San Judas Tadeo) y José David Toribio (Colegio Serafín de Así), quienes resultaron ser los ganadores en la Competencia Nacional de Microsoft 2017 en las categorías Excel, Power Point y Word respectivamente, evento organizado por las empresas ETC Iberoamérica y Certiport y sus filiales de República Dominicana y Puerto Rico.

En el encuentro, Cedeño de Fernández felicitó y elogió los logros obtenidos por los estudiantes durante la Competencia y expresó el orgullo que siente de trabajar en este tipo de proyecto junto al doctor Alex Charles de ETC Caribe, afirmando, que República Dominicana tiene una excelente representación ante el mundial, a celebrarse en Los Ángeles, California, el próximo 30 de julio 2017, para optar por uno de los tres premios: primer lugar con US$ 7,500.00, el segundo de US$3,750.00 y el tercer premio de US$ 1,500.

Los jóvenes recibirán el apoyo de las empresas que respaldan este proyecto y tendrán la oportunidad de viajar con todos los gastos pagos.

La finalidad de esta competencia, en la que participaron alrededor de 100 estudiantes de diferentes centros educativos del país, estaba en demostrar las habilidades y destrezas en el manejo de Microsoft Office y sus programas Word, Excel y Power Point.