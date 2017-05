Médicos del hospital Vinicio Calventi de luto por aumento

31/05/2017 12:00 AM - María Teresa Morel

Vestidos con batas negras, en señal de luto y disconformidad, médicos y enfermeras del Hospital Vinicio Calventi de Los Alcarrizos protestaron ayer en reclamo de la aplicación del aumento salarial de un 25% ratificado en noviembre pasado con los gremios de la salud. El secretario de Acción Gremial del Colegio Médico Dominicano, doctor Luis Peña Núñez, resaltó que pese a que los trabajadores de la salud de los hospitales descentralizados trabajan seis horas diarias, es decir, dos horas más que los de los centros del modelo tradicional, no se les tomó en cuenta en el acuerdo firmado con el Gobierno, razón por la cual solicitó al presidente Danilo Medina hacer el reajuste con fondos del presupuesto complementario que se aprobará próximamente.



Núñez dijo que fruto de la situación, el personal de salud de ese centro se sumará al paro de labores por 24 horas convocado para hoy por la Federación Dominicana de Trabajadores, Técnicos y Profesionales de la Salud (Fedosalud) en reclamo del incremento salarial.



“Los trabajadores de la salud de estos centros no descansaremos hasta que seamos incluidos en el aumento salarial y actuaremos con acciones contundentes”.



Esta situación afecta a los hospitales Marcelino Vélez Santana de Herrera; el Materno Reynaldo Almánzar, Traumatológicos Ney Arias Lora, profesor Juan Bosch y el Pediátrico Hugo Mendoza y el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez (Incart).



Por su parte, el director del Vinicio Calventi, José Alfredo Español, dijo que desconocía la intención de paralizar las labores en ese centro, pero que de ser así, garantizó las atenciones a los pacientes sin irrespetar el derecho de los médicos de manifestar sus inconformidades.

“El hospital, esté o no esté de acuerdo respeta el derecho del personal a manifestar su inconformidad con los acuerdos, o cualquier situación”, dijo.