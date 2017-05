Pared afirma tratan de dividir al PLD

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, negó que la lista de Odebrecht no haya tocado hombres cercanos al presidente Danilo Medina y aclaró que Julio César Valentín, Tommy Galán y Temístocles Montás “son hombres del presidente”. Indicó que quienes proclaman esa posición, quieren crear división en el PLD, pero “no lo van a lograr”.



Pared Pérez, quien además se desempeña como presidente del Senado, acudió al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en compañía de otros dirigentes del PLD, para manifestar su apoyo a quienes se encuentran detenidos, como parte del proceso judicial que desarrolla el Ministerio Público para determinar las personas que recibieron los 92 millones de dólares que Odebrecht pagó en República Dominicana para la adjudicación de obras.



“Nuestra presencia aquí en Ciudad Nueva es para alentar y reforzar a los compañeros que se encuentran en esta situación”, dijo.



Reiteró que él también fue interrogado y nunca se ha negado a ser investigado. “Crucé por el lodazal y no me enlodé”, resaltó.



También, el director de comunicaciones del PLD, Héctor Olivo, explicó que los tres peledeístas detenidos se encuentran en buen estado de salud y con buen ánimo y destacó que el partido está exigiendo al Ministerio Público respeto al debido proceso de ley.

“Hemos puesto a disposición de los compañeros acusados, el cuerpo de los abogados del PLD”.



También, la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, acudió al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, pero aclaró que fue en calidad de miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



“Venimos a visitar a los compañeros del partido, porque no podemos desprendernos de que somos miembros del PLD”, dijo.

Segura pide licencia como miembro del CP

El ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales-CDEEE-, Radhamés Segura, solicitó al Partido de la Liberación Dominicana-PLD- una licencia de la membresía del Comité Político y Central de esa organización hasta que concluya el proceso en su contra por los supuestos sobornos del caso Odebrecht.