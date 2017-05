Zverev quedó fuera; Del Potro y Murray avanzan en Francia

31/05/2017 12:00 AM - AP

El prometedor tenista alemán Alexander Zverev fue eliminado ayer por el español Fernando Verdasco en la primera ronda del Abierto de Francia, mientras que el favorito Andy Murray, Stan Wawrinka y Juan Martín del Potro avanzaron sin muchos problemas. El encuentro entre Zverev y Verdasco fue suspendido el lunes a causa de la oscuridad luego que los jugadores se dividieron los dos primeros sets y Zverev, noveno preclasificado, eventualmente cayó por 6-4, 3-6, 6-4, 6-2.



En la rama femenina, la británica y 7ma preclasificada Johanna Konta cayó 1-6, 7-6 (2), 6-4 ante la taiwanesa Hsieh Su-wei, 109 mundial. Considerando el escenario, no es una completa sorpresa: Konta ha perdido ahora los tres partidos que ha jugado en su carrera en Roland Garros. Verdasco, de 33 años, señaló el tercer parcial como el momento crucial para su triunfo.



Zverev era uno de los favoritos tras impresionar con su actuación en el Abierto de Italia, que ganó este mes en una final ante Novak Djokovic. Mientras tanto, el argentino Del Potro derrotó a su compatriota Guido Pella por 6-2, 6-1, 6-4, marcando con un triunfo su regreso al torneo después de una ausencia de cinco años. Del Potro no parecía tener los problemas de hombro y espalda que lo afectaron en el Abierto de Lyon la semana pasada, y no sufrió ni un solo quiebre.



Otro argentino, Renzo Olivo, ganaba 7-5, 6-4, 6-7 (6), 5-4 al local Jo-Wilfried Tsonga cuando el encuentro tuvo que ser suspendido por falta de luz. Murray, cabeza de serie del segundo Grand Slam de la temporada, superó 6-4, 4-6, 6-2, 6-0 a Andrey Kuznetsov; Wawrinka (3) se impuso 6-2, 7-6 (6), 6-3 sobre Jozef Kovalik; y Kei Nishikori (8) doblegó 4-6, 6-1, 6-4, 6-4 a Thanasi Kokkinakis. Wawrinka arrancó mal esta temporada en arcilla, antes de ganar el cetro en Ginebra la semana pasada. Jon Isner también selló su pase a la siguiente fase con una victoria de 6-3, 4-6, 7-6 (5), 6-3) sobre el australiano Jordan Thompson.