La “Orquesta Verde” de Winston Paulino

Con 26 años en la música y decenas de éxitos, el compositor y merenguero Winston Paulino regresa al ruedo, ahora de manera revolucionaria, con la “Orquesta Verde”, a propósito del grito de muchos ciudadanos que exigen el fin de la impunidad. El pasado domingo 21 de mayo, el grupo hizo su debut en la provincia Azua, donde el “Movimiento Verde” realizó su quinta concentración contra la corrupción y lanzó su primera producción denominada “Fin de la impunidad”.



Ramón Winston Paulino, nombre de pila del artista de 42 años, describió la orquesta como apolítica, cuyas canciones son socio-comunitarias, con sentido y actuaciones totalmente gratis para el pueblo y donde el pueblo lo requiera.



“La Orquesta Verde surge de una inquietud que he tenido desde niño. Mi pasión desde pequeño han sido las canciones de corte social, no sé por qué se me llenaba el espíritu de tanta fortaleza cuando yo escuchaba a Ramón Leonardo, a Los Guaraguaos, lo veía como algo que me conmovía y a través de esa conmoción, a los 9 años escribí “Quico”, mi primera canción, manifestó en conversación con elCaribe, y explicó que ese tema surgió cuando era damnificado del huracán David, en 1979, y que trata del porqué “Santa Claus no visita a los hijos de gente pobre”.



De ahí nacieron otros temas como “El niño abandonado”, “Esa es mi raza”, “Esto es pa’ hombres”, “Por la plata baila el mono”, entre otros, por lo que Winston entiende que una parte esencial de su vida es escribir canciones sociales.



Ya con su orquesta, a los 25 años de edad, grabó su primer tema de corte social con el fenecido merenguero Richie Ricardo como invitado, “Quico”, una canción que llegó a tomar la posición número uno tanto en el país como en Puerto Rico y su audiovisual fue nominado en los entonces Premios Casandra.



Luego de unos años fuera de los escenarios, con este proyecto musical hace realidad su sueño de cantar en pro de un país mejor, y con el respaldo del Movimiento Verde busca convertirse en la identificación popular para aquellos que han quedado “frustrados con el accionar de los políticos”.



“Al surgir el Movimiento Verde, vimos ahí que vale la pena unificar a todos los que no queremos política y que simplemente pensamos en el bienestar de la población. Hicimos la Orquesta Verde y a los directores del movimiento, Fernando Peña y María Teresa Cabrera, les pareció bien”, informó el intérprete de “El Maniático tuyo”.



Dijo que desde entonces, la nueva agrupación fue acogida como el instrumento cultural del popular movimiento, a través de la cual busca “sembrar la llama verde en todos los barrios y callejones de la República Dominicana”.



Sin embargo, el cantautor aclaró que la lucha de este nuevo grupo musical no es simplemente de ponerle fin a la impunidad, sino que está dirigido a toda América Latina.

“Aunque el Movimiento Verde tiene marchas mensuales y en puntos específicos, nosotros necesitamos que esta lucha esté realmente presente en cada segundo en la vida de cada dominicano a través de nuestras canciones”, aseveró.



Al ser cuestionado sobre si no siente temor de que por el nombre que lleva el grupo no permanezca con el tiempo, Winston Paulino manifestó que aunque el sueño de cada dueño de orquesta es permanecer por mucho tiempo, en su caso particular quisiera que desapareciera de inmediato, porque eso significaría que ya en el país no habrá razones para clamar.



Además, se lamentó porque los problemas sociales han existido desde que tiene uso de razón y son siempre los mismos: inequidad, pobreza, corrupción, insalubridad y delincuencia, entre otros.



Integrantes



Los vocalistas de esta novedosa orquesta son Jairon García, quien fue una de las figuras principales de la orquesta de Félix del Rosario; Danilo Capellán, exintegrante del Grupo Tambó; Negro Negrón, que pertenece al grupo revolucionario Mambo Urbano y, por supuesto, Winston Paulino.



Sobre el álbum Fin de la impunidad, resaltó que está compuesto por 20 temas jocosos, de distintos géneros musicales, muchos de ellos que han sido éxitos en voces de intérpretes nacionales y extranjeros, como “El pueblo despertó”, “Corrupto”, “La tapadera”, “Gatos y ratones”, “Trinitario”, “El ayuno de wasar” y “Himno de los corruptos”

Recopilatorio

El disco contiene 20 temas que han sido populares en voces de varios artistas nacionales e internacionales.