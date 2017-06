Ligia Amada: “De algún modo tiene que pararse en este país un poco la corrupción”

La ex ministra de Educación Superior y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ligia Amada Melo, consideró este miércoles que es necesario que se detenga la corrupción en el país y que haya justicia por el caso Odebrecht, en el que están acusados cinco prominentes miembros de su partido.

No obstante, la ex funcionaria fue enfática al resaltar que la acción de la justicia no debe aplicarse de manera selectiva, “de algún modo tiene que pararse en este país un poco la corrupción, eso está claro. El país para desarrollarse necesita desarrollarse por otras vertientes, entonces es necesario que se haga justicia, pero que se haga justicia de verdad, que tampoco sea una cosa antojadiza, que éste sí, éste no, o a éste le voy a dar más duro”, manifestó al ser abordada por los periodistas, previo a la presentación de una investigación auspiciada por Acción Empresarial por la Educación (Educa) a la que acudió como invitada.

La también ex ministra de Educación dijo que indudablemente el caso afecta y debilita la imagen del partido morado, sobre todo, porque la seriedad fue una de las herencias legadas por su fundador, el profesor Juan Bosch.

“Nosotros somos un partido que siempre nos hemos manifestado, por querer distinguirnos como personas serias, y entonces, bueno, se supone que la herencia de Juan Bosch conlleva eso, ¿no?, o nos obliga a eso. Entonces, indudablemente que afecta la imagen, pero yo… uno lo que le da es pena, como compañero, le da pena”, adujo.

Melo sostuvo que el que se equivocó debe pagar por sus hechos, pero llamó a la población a no precipitarse ante los acontecimientos y a confiar en la justicia.

“Pienso que el Procurador está tratando de hacer las cosas bien hechas y el juez (Francisco Ortega) que está, es una persona muy idónea, entonces esperemos en la justicia. Acostumbramos mucho en la República Dominicana a adelantarnos a los acontecimientos, somos especuladores por naturaleza y eso hace daño en el sentido de que crea imagen, crea una actitud negativa en la población, entonces debe hacerse con más confianza en la justicia, hay que confiar en la justicia”.